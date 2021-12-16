Деньги решают не все: как сельское хозяйство Крыма можно вывести на новый уровень

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН, за счет чего в этом году сельхозпроизводители Крыма смогли серьезно улучшить свои доходы. Также ученый подробно объяснил, в каком перспективном направлении следует развивать сельское хозяйство (с/х) на полуострове.

С начала года крымские аграрии смогли заработать на продаже сельскохозяйственной продукции 20 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов рублей больше по сравнению с 2020 годом. Основной доход был получен от продажи зерна и семян зерновых и зернобобовых культур — 7,4 миллиарда рублей, а также реализации масличных семян — 3 миллиарда рублей.

Господдержка + осадки = результат

«Действительно, 2021 год у нас очень благоприятно сложился для выращивания сельскохозяйственных культур, особенно если сравнивать с 2019 и 2020 гг., которые были засушливыми. В этом же году относительно равномерное выпадение осадков благоприятно сказалось на продуктивности и выходе зерновых культур и, скажем так, основных рекреационных культур — это плодовые и виноград. Сейчас на продовольственные продукты и товары везде растут цены, поэтому логично, что будет увеличена и доходность от отрасли сельского хозяйства. Тем более с/х у нас показывает постоянный стабильный рост с момента вхождения в состав Российской Федерации. Это происходит за счет тех мер поддержки, которые были в свое время сделаны и продолжают выполняться со стороны государства для сельхозтоваропроизводителей», — рассказал собеседник ФАН.

Отметим, что только в этом году крымским аграриям со стороны государства было выделено более 560 миллионов рублей на развитие элитного семеноводства, мелиоративного комплекса, повышение плодородия и качества почв, а также на возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

ФБА «Экономика сегодня» /

Заработать можно и на картофеле

По мнению Дмитрия Потанина, чтобы повысить доходность сельского хозяйства в Крыму, необходимо проводить тем же самым сельхозтоваропроизводителям мероприятия по поиску и изменению реструктуризации своих предприятий на культуры с высокой маржинальностью, то есть на те культуры, которые с единицы площади дают большую доходность.

«Так сложилось в последнее время, что некоторые культуры у нас либо оказываются не в полной мере востребованы, либо, наоборот, есть очень серьезная востребованность тех культур, которые у нас в Крыму не выращиваются. Например, весной и осенью у нас наблюдался очень серьезный рост цен на картофель, при этом в течение года его стоимость была нормальной. А вот цена на сверхранний картофель и свежий картофель поздней продукции в отдельные периоды достигала 120–150 рублей за килограмм. На континентальной части России таких цен, наверное, никто не видел, кроме Крайнего Севера. Это связано с тем, что картофель на сегодняшний день с экономической точки зрения в открытых условиях либо тяжело выращивать, либо экономически нецелесообразно, если оглядываться на цены завезенного картофеля посредством внутригосударственного экспорта. Яичные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства и даже, может быть, в некоторых случаях и крупные сельхозтоваропроизводители вполне могли бы себе позволить производить картофель короткого цикла производства для получения сверхранней продукции весной, и очень ранней продукции в защищенном грунте (в теплицах, парниках и других сооружениях. — Прим. ФАН) осенью. Как раз на фоне таких высоких всплесков цен на эту продукцию они могли бы выигрывать с точки зрения эффективности», — добавил ученый.

Федеральное агентство новостей / Константин Терехов

Как решить вопрос с переизбытком винограда

Это же касается и столового винограда, продолжил кандидат сельскохозяйственных наук. По его словам, в Крыму даже в период массового посещения отдыхающими наблюдается существенное понижение цены на столовый виноград, если сравнивать с континентальной Россией в невиноградарских зонах.

«Дело в том, что у нас идет местное перепроизводство винограда, поэтому надо либо самим сельхозтоваропроизводителям обеспечивать вывоз винограда в другие регионы РФ, но для этого необходимо создавать какие-то специальные хабы, либо нужны некие структуры, которые могли бы брать эту продукцию и на уровне кооперации вывозить ее в другие регионы невиноградарской зоны и там ее реализовывать. Соответственно, это потребует то, что на сегодняшний день ни фермеры, ни кто-либо другой обеспечить не сможет. Речь идет о рефрижераторах, грузовой технике, которая сможет вывозить в больших объемах виноградарскую продукцию. Это везде востребовано, не только у нас, но вопрос в том, что за пределы Крыма вывозится не такой большой процент продукции, чтобы удовлетворить потребности всей России в целом или даже невиноградарской зоны европейской части Российской Федерации — это большая проблема. Это же касается ягодной продукции, овощей», — отметил ученый.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

У каждой проблемы есть решение

Дмитрий Потанин обратил внимание, что ситуация на Крымском полуострове сложилась таким образом, что в регионе постоянно наблюдается дефицит влаги, а подавляющее большинство овощной продукции в свое время выращивалось на орошении. Однако сейчас с орошением не все хорошо, поскольку орошаемые площади в основном идут под многолетние насаждения.

«Соответственно, либо овощеводство должно у нас погибнуть, что, естественно, неприемлемо, либо необходимо найти другие пути. Что касается других путей, то у нас еще в советские времена, в 50–60-х годах, то есть еще до включения Северо-Крымского канала, разрабатывались и использовались успешно технологии в промышленном производстве — это выращивание засухоустойчивых, многолетних, сверхранних и озимых овощных культур. Наверное, уже никто не помнит, что в свое время у нас были суходольные томаты с высокой концентрацией питательных веществ. А это сразу же была бы соковая промышленность, пюре, томатные концентраты. Почему бы в этом плане нам не перейти на переработанную продукцию, тем более там можно полностью механизировать цикл производства? Также можно было бы использовать многолетние луки — это вообще бы получилась сверхранняя продукция — лук на перо. Человеку все равно, что он лук-порей употребляет в пищу или, например, лук-связун, лук-батун или другие виды, при этом их вкусовые качества вообще никак не отличаются. При этом количество полезных веществ у некоторых видов многолетних луков даже больше, чем у того лука, который мы на сегодняшний день употребляем в пищу», — пояснил собеседник издания.

vk.com / Дмитрий Потанин

Немного о спарже и вегетарианцах

Кроме того, продолжил Потанин, спаржа также является многолетним растением, которое за зиму напитывается влагой, и за год можно получать два укоса этой продукции. При этом их столоны употребляются в пищу, консервируются, замораживаются, сублимируются, то есть человек получает чистую органическую продукцию себе на стол, а еще эту еду очень любят вегетарианцы.

«Самое главное, что это диетический продукт с отрицательной калорийностью, то есть затраченная энергия на переваривание этой продукции больше, чем та энергия, которая высвобождается во время переваривания», — подчеркнул собеседник издания.

pxhere.com /

Не инвестициями едины

По словам ученого, для развития сельского хозяйства нужно применять не только инвестиции, но и инновационные подходы в поиске решений водного режима в Крыму, оптимизации технологий и культур, применяемых при сложившемся объективном дефиците влаги в виде оросительных вод и естественно сложившейся влаги.

«Также необходим тщательный подбор сортов, материалов и сельхозтехники. И, естественно, самый главный момент — это внедрение во все сферы сельского хозяйства технологий, позволяющих максимально механизировать все процессы. Если в полеводстве этого достигли еще очень давно — 40–50 лет назад, то в плодоводстве, виноградарстве, овощеводстве эти тенденции только-только начинаются. Появились комбайны для уборки винограда и плодовых культур. Если же говорить о механических обрезчиках, то это только контурные обрезчики, которые работают не в полной мере. У нас очень слабо развита культура применения овощеуборочных комбайнов, а за рубежом они давным-давно применяются. Ягодоуборочных машин у нас практически вообще нет, хотя они существуют», — заявил эксперт.

В свое время эти машины разрабатывались на площадках экспериментального завода сельхозтехники, который был в Евпатории — сейчас его уже не существует около 40 лет, как и других предприятий и научно-проектных организаций, которые работали в Крыму и в других научно-исследовательских учреждениях Советского Союза, а сегодня — Российской Федерации, заключил кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым в течение десяти лет должен выйти на самообеспеченность. Эксперты считают, что одних инвестиций, пусть даже и крупных, для этого мало.