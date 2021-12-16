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Праздничный поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой начнет курсировать по Крыму к Новому году

Общество
Праздничный поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой начнет курсировать по Крыму к Новому году
Prt Scr instagram.com  /  @crimeanow

Симферополь, 16 декабря. Новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой отправится в праздничный маршрут по Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Поезд начнет курсировать с 17 декабря по маршруту «Симферополь – Евпатория–Курорт». Пассажиров первого рейса ждет развлекательная программа и подарки. При этом вагоны внутри и снаружи будут украшены.

«Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд: состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи», — рассказал генеральный директор компании ЮППК Алексея Ильиных.

Ранее поезд Деда Мороза, выехавший в начале декабря из Великого Устюга, прибыл в Нижний Новгород. Главного волшебника зимы встречали дети и их родители.

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