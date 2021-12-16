МЧС предупредило крымчан о снежном шторме в пятницу и субботу

Симферополь, 16 декабря. Холодный арктический холодный фронт спровоцирует в Крыму сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в предстоящие пятницу и субботу, сообщили в региональном МЧС.

Согласно информации синоптиков крымского гидрометцентра, на полуострове ожидаются сложные погодные условия. Специалисты прогнозируют дождь, переходящий в снег. Местами выпадает очень большое количество осадков.

«Прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью 18 декабря - порывы до 25-ти», — рассказали в МЧС.

Воздух днем в пятницу прогреется не больше +5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до −5. Такая же температура сохранится и в воскресенье.

Российские туристы все чаще выбирают Крым вместо заграничных курортов на новогодние праздники. Полуостров привлекает путешественников своей богатой историей и природой.