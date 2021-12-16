Фура с бумагой загорелась ночью на Крымском мосту

На Крымском мосту этой ночью сгорела груженная бумагой фура, из-за чего пламя было видно на многие километры. Как сообщили очевидцы происшествия, дальнобойщик двигался по мосту, во время чего произошло неожиданное возгорание его груза. Когда водитель большегруза заметил пламя, он остановился и успел отсоединить прицеп от своего автомобиля.

После этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС и сотрудники дорожной полиции, которые занялись ликвидацией последствий возгорания фуры, никто не пострадал. Вместе с тем пользователи Сети опубликовали видео вчерашнего инцидента, передает ФАН.

«Я там тоже мимо проезжал, когда она горела. Было, конечно, жутко, боялись, что что-то может взорваться. Непередаваемые ощущения», — прокомментировал Алексей Ростов.

«Главное, что все обошлось без жертв, водитель молодец, что четко среагировал», — написала Кристина Березюк.

«Похоже, что у нас хотели переснять новогоднюю рекламу Coca-Cola, но что-то пошло не так», — сыронизировал Максим Антипин.

В пресс-службе «Упрдор «Тамань» уточнили, что инцидент произошел на пути следования от Керчи к Тамани возле поста ДПС, после возгорания груза движение на автодороге в течение 35 минут осуществлялось по одной полосе,

Напомним, ранее ФАН сообщал, что пьяный водитель мотоцикла наехал на годовалого малыша и двух подростков на обочине в Крыму. После ДТП их доставили в больницу.