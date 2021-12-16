Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 12:32
12:32
Политика
После скандала с Гогилашвили киевские радикалы потребовали проверить все руководство МВД Украины
12:31
Происшествия
За сутки на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 352 жалобы на работу властей
12:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди
12:29
Политика
Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
12:25
Политика
«При чем тут Зеленский?»: повлияет ли Украина на сертификацию «Северного потока — 2»
12:25
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Токио
12:24
Технологии
Microsoft обновила операционные системы Windows
12:22
Происшествия
В Адыгее полицейского заподозрили в служебном подлоге
12:22
Шоу-бизнес
Нюша показала фото с новорожденным сыном
12:21
Общество
Попова призвала соблюдать меры по COVID-19 для встречи Нового года без ограничений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фура с бумагой загорелась ночью на Крымском мосту
Происшествия
Фура с бумагой загорелась ночью на Крымском мосту
Prt Scr youtube.com  /  Вести Крым

На Крымском мосту этой ночью сгорела груженная бумагой фура, из-за чего пламя было видно на многие километры. Как сообщили очевидцы происшествия, дальнобойщик двигался по мосту, во время чего произошло неожиданное возгорание его груза. Когда водитель большегруза заметил пламя, он остановился и успел отсоединить прицеп от своего автомобиля.

После этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС и сотрудники дорожной полиции, которые занялись ликвидацией последствий возгорания фуры, никто не пострадал. Вместе с тем пользователи Сети опубликовали видео вчерашнего инцидента, передает ФАН.

«Я там тоже мимо проезжал, когда она горела. Было, конечно, жутко, боялись, что что-то может взорваться. Непередаваемые ощущения», — прокомментировал Алексей Ростов.

«Главное, что все обошлось без жертв, водитель молодец, что четко среагировал», — написала Кристина Березюк.

«Похоже, что у нас хотели переснять новогоднюю рекламу Coca-Cola, но что-то пошло не так», — сыронизировал Максим Антипин.

В пресс-службе «Упрдор «Тамань» уточнили, что инцидент произошел на пути следования от Керчи к Тамани возле поста ДПС, после возгорания груза движение на автодороге в течение 35 минут осуществлялось по одной полосе,

Напомним, ранее ФАН сообщал, что пьяный водитель мотоцикла наехал на годовалого малыша и двух подростков на обочине в Крыму. После ДТП их доставили в больницу.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Фура с бумагой загорелась ночью на Крымском мосту
пожар крым крымский мост
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать