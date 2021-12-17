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Почти 30 миллионов россиян хотели бы жить и работать в Крыму

Общество
Почти 30 миллионов россиян хотели бы жить и работать в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Социолог Оксана Свидовская рассказала в комментарии ФАН, почему многих россиян привлекает идея переехать жить на Крымский полуостров. Также она объяснила, чем отличается республика от других регионов Российской Федерации.

По данным исследования проекта Superjob, более 20% жителей материковой части России, а это порядка 30 млн человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым. Наличие моря, а также мягкий климат являются главными причинами, почему россияне хотят жить на полуострове. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые планируют переехать с семьями, работать удаленно и получать прежнюю зарплату.

«Население в Крыму и Севастополе постоянно увеличивается, людей в городах и селах с 2014 года стало заметно больше, как и автомобилей. На полуострове действительно замечательный климат, теплые зимы, а также всегда есть возможность посетить за короткое время какое-нибудь интересное место, например наши дворцы, или сходить в поход в горы.

Думаю, жителей больших городов это всегда привлекает, поскольку они устают от городской суеты, шума и постоянных пробок. Наш полуостров ежегодно посещают миллионы российских туристов, после чего они и загораются идеей переехать в Крым. Сегодня здесь созданы все условия для комфортной жизни, есть вся необходимая социальная инфраструктура. То есть регион быстро развивается, у него в этом плане большие перспективы, что тоже наверняка влияет на желание людей сюда переехать», — считает собеседница ФАН.

Почти 30 миллионов россиян хотели бы жить и работать в Крыму
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Только по официальным данным на январь 2021 года, в Крым и Севастополь после воссоединения с РФ переехали жить более 200 тыс. россиян, однако некоторые эксперты считают, что реальная цифра гораздо больше.

«Думаю, точку в этом вопросе поставят данные Всероссийской переписи населения, которые будут известны только в апреле следующего года. Сейчас же можно опираться только на имеющуюся статистику, которая нам говорит, что население на Крымском полуострове увеличилось с 2014 года практически на 10%.

Крым уникален своей природой и архитектурой, здесь переплетены истории многих народов, да и в целом у полуострова очень богатая и интересная история. А еще республика была долгое время в составе Украины, этим мы и отличаемся от других регионов России», — заявила Оксана Свидовская.

Обратим внимание, что на данный момент средняя стоимость квадратного метра в Крыму и Севастополе составляет 100-120 тыс. рублей. Самая дорогая недвижимость — на территории Большой Ялты из-за высокого спроса и отсутствия земли под застройку. В основном люди стремятся переехать в новостройки, где есть детские спортивные площадки, видеонаблюдение, паркинг.

Ранее крымские блогеры показали на видео, как Симферополь изменился при России. Они отметили, что в крымской столице обустраивается не только центр, но и ее окраины.

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россия крым севастополь
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