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Крымские блогеры показали на видео, как Симферополь изменился при России
Общество
Крымские блогеры показали на видео, как Симферополь изменился при России
facebook.com  /  Сергей Аксенов

Популярные YouTube-блогеры, авторы проекта «Крым глазами местных» Юлия и Вячеслав побывали в Симферополе и показали, как преобразился город за последние годы. Также они сняли на видео наполненное Симферопольское водохранилище и рассказали о некоторых проблемах, которые они заметили по пути из Ялты.

Во время остановок у красивых мест авторы проекта обратили внимание на мусор, оставленный туристами. Блогеры отметили, что это бич современного общества. Они призвали жителей и гостей полуострова задуматься о сохранении природы.

Крымские блогеры показали на видео, как Симферополь изменился при России
Pr Scr youtube.com / КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

По дороге в центр Симферополя блогеры отметили, что строительство самой большой в Крыму соборной мечети уже практически завершено, она очень красивая. Затем они отправились на недавно открытую площадь Куйбышева — ее обновили за 67 млн рублей.

«Здесь стало намного лучше, чем было. Приятно, что в Симферополе, может быть, по примеру Севастополя открываются такие общественные пространства для отдыха людей. Кстати, деньги были выделены из Москвы», — отметили авторы YouTube-канала.

Крымские блогеры показали на видео, как Симферополь изменился при России
Pr Scr youtube.com / КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

Кроме того, во время прогулки по крымской столице блогеры заехали в один из районов Симферополя под названием Фонтаны. Там находится общеобразовательная школа, возле которой было неблагоустроенное пространство. Сейчас же на этом месте уже красуется новый сквер с детскими горками, качелями и другими развлечениями.

«Везде установили полив, посадили деревца. Я думаю, что, когда это все приживется, здесь будет очень здорово и приятное место. Хорошо, что не только центр благоустраивают, но и такие обычные, простые районы, особенно на окраинах, которые тоже нуждаются в комфортной городской среде», — говорят блогеры.

«Был в Симферополе в феврале 1997 года. С тех пор город возродился! Симферополь пополнил ряды самых красивых городов Крыма!» — написал в комментариях пользователь под ником AVF Life.

«Самый лучший обзор Симферополя свежим, незамыленным взглядом. Чтобы реально увидеть изменения, их нужно видеть не в процессе, а по результату», — добавил Виталий Мерцалов.

«Действительно очень похоже на Москву, скоро Симферополь таким же гламурным станет», — считает Bagheera Cat.

Известно, что полуостров начали готовить к празднованию Нового года уже с конца ноября. При этом в аэропорту Симферополя недавно была установлена самая большая елка в Крыму — ее высота составляет 12 метров. Украшение городов и поселков республики продолжается до сих пор, как и преображение всего полуострова после 2014 года.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что российские туристы выбирают Крым и Кубань вместо заграничных курортов на новогодние праздники. Примечательно, что авиабилеты из Москвы на полуостров сейчас стоят дороже, чем из Санкт-Петербурга.

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крым новый год симферополь
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