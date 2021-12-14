Обороноспособность Крымского полуострова увеличилась в 10 раз после 2014 года

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал ФАН, почему Россия планирует направить в зенитные ракетные полки в Ростовской области и в Крыму обновленные зенитные системы С-300 ПМ 2 вместо С-300 ПС. Также он объяснил, насколько обороноспособность Крымского полуострова изменилась с 2014 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны Российской Федерации приняли решение перевооружить зенитные дивизионы нескольких ракетных полков. При этом указывается, что соединения ПВО на юге страны получат первыми новое вооружение.

«Идет плановое перевооружение. Дело в том, что предыдущие системы ПС, ПМ и ПТ являются комплексами средней дальности — работают на расстоянии 100 км. С-300 ПМ 2 уже более серьезное оружие, дальность которого составляет более 200 км со всеми вытекающими отсюда параметрами. Оно предназначено для защиты инфраструктурных и промышленных центров, а также крупных городов. Помимо этого, идет перевооружение системами С-350 «Витязь», где зенитных управляемых ракет гораздо больше, чем у С-300 версии ПМ, ПТ и ПС», — сказал собеседник ФАН.

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Сравнивая нынешнюю обороноспособность республики с 2014 годом, военный эксперт отметил, что до воссоединения Крыма с Россией даже наличие украинских частей не гарантировало никакой безопасности полуострову, а в случае любой агрессии они быстро бы ликвидировались. По его словам, как раз события Крымской весны показали, что достаточно быстрая и продуманная операция полностью их парализовала.

«Сейчас же Крым представляет собой укрепрайон, по периметру которого создана эшелонированная система противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, там располагается основная база Черноморского флота, присутствуют части ВВС, различные комплексы, а также сухопутные войска. То есть сегодня Крым — это самостоятельная боевая единица, которая в случае любой агрессии может долго сдерживать противника до тех пор, пока полуострову не будет оказана помощь со стороны частей, например, Южного военного округа. Можно сказать, что в 2014 году оборона Крыма представляла из себя, если измерять в диапазоне от 0 до 100, примерно 10 единиц. Сейчас же этот показатель равен 100. То есть Крымский полуостров сейчас является «крепким орешком» — по сравнению с тем, что было раньше», — констатировал Алексей Леонков.

glava.rk.gov.ru / Пресс-служба правительства Республики Крым

Известно, что только в этом году Южный военный округ получил порядка 1,5 тысячи образцов новой военной техники. На сегодняшний день доля модернизированных систем вооружений и специальной техники в округе превышает 70%. Также отметим, что недавно в Крыму была развернута единая автоматизированная система ПВО, которая может отразить даже массированную атаку с воздуха современных ударных средств.

Ранее капитан I ранга Сергей Горбачев назвал вероятные цели провокации Украины у Керченского пролива. Эксперт обратил внимание, что украинская сторона знает правила пересечения пролива, соответственно, это была спланированная акция.