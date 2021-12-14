Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:45
20:44
Политика
Мария Захарова осудила вмешательство ЕС в дела стран-членов ООН
20:42
Спорт
Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики
20:42
Армия
EurAsian Times: американские F-15EX не смогут защитить F-35 от российских ЗРК С-400
20:42
Общество
Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
20:42
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте
20:42
Армия
Вице-премьер РФ Борисов заявил о превосходстве российских БПЛА над турецким Bayraktar
20:41
Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обороноспособность Крымского полуострова увеличилась в 10 раз после 2014 года
Общество
Обороноспособность Крымского полуострова увеличилась в 10 раз после 2014 года
Федеральное агентство новостей  / 

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал ФАН, почему Россия планирует направить в зенитные ракетные полки в Ростовской области и в Крыму обновленные зенитные системы С-300 ПМ 2 вместо С-300 ПС. Также он объяснил, насколько обороноспособность Крымского полуострова изменилась с 2014 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны Российской Федерации приняли решение перевооружить зенитные дивизионы нескольких ракетных полков. При этом указывается, что соединения ПВО на юге страны получат первыми новое вооружение.

«Идет плановое перевооружение. Дело в том, что предыдущие системы ПС, ПМ и ПТ являются комплексами средней дальности — работают на расстоянии 100 км. С-300 ПМ 2 уже более серьезное оружие, дальность которого составляет более 200 км со всеми вытекающими отсюда параметрами. Оно предназначено для защиты инфраструктурных и промышленных центров, а также крупных городов. Помимо этого, идет перевооружение системами С-350 «Витязь», где зенитных управляемых ракет гораздо больше, чем у С-300 версии ПМ, ПТ и ПС», — сказал собеседник ФАН.

Крымский полуостров назвали «крепким орешком» за его высокую обороноспособность
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Сравнивая нынешнюю обороноспособность республики с 2014 годом, военный эксперт отметил, что до воссоединения Крыма с Россией даже наличие украинских частей не гарантировало никакой безопасности полуострову, а в случае любой агрессии они быстро бы ликвидировались. По его словам, как раз события Крымской весны показали, что достаточно быстрая и продуманная операция полностью их парализовала.

«Сейчас же Крым представляет собой укрепрайон, по периметру которого создана эшелонированная система противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, там располагается основная база Черноморского флота, присутствуют части ВВС, различные комплексы, а также сухопутные войска.

То есть сегодня Крым — это самостоятельная боевая единица, которая в случае любой агрессии может долго сдерживать противника до тех пор, пока полуострову не будет оказана помощь со стороны частей, например, Южного военного округа. Можно сказать, что в 2014 году оборона Крыма представляла из себя, если измерять в диапазоне от 0 до 100, примерно 10 единиц. Сейчас же этот показатель равен 100. То есть Крымский полуостров сейчас является «крепким орешком» — по сравнению с тем, что было раньше», — констатировал Алексей Леонков.

Крымский полуостров назвали «крепким орешком» за его высокую обороноспособность
glava.rk.gov.ru / Пресс-служба правительства Республики Крым

Известно, что только в этом году Южный военный округ получил порядка 1,5 тысячи образцов новой военной техники. На сегодняшний день доля модернизированных систем вооружений и специальной техники в округе превышает 70%. Также отметим, что недавно в Крыму была развернута единая автоматизированная система ПВО, которая может отразить даже массированную атаку с воздуха современных ударных средств.

Ранее капитан I ранга Сергей Горбачев назвал вероятные цели провокации Украины у Керченского пролива. Эксперт обратил внимание, что украинская сторона знает правила пересечения пролива, соответственно, это была спланированная акция.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Обороноспособность Крымского полуострова увеличилась в 10 раз после 2014 года
россия крым юво перевооружение с-300пм2
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать