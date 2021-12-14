Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя

В Сети появились видео нападения неизвестного мужчины на продавщицу одного из обувных магазинов Севастополя. На кадрах можно увидеть, как мужчина сначала делает вид, что примеряет обувь. После чего в неожиданный момент начинает бить женщину со спины по голове и тащить в сторону подсобного помещения.

Однако женщина смогла не только выдержать его удары, предположительно, резиновой дубинкой, но и выставить мужчину из магазина на улицу, где он сбежал.

«11 декабря в дежурную часть ОМВД России по г. Севастополю по телефону поступило сообщение от пострадавшей о том, что около 13:00 на нее в магазине напал неизвестный. По прибытии сотрудников полиции установлено, что мужчина зашел в магазин обуви, в ходе примерки товара схватил женщину и нанес ей несколько ударов по голове твердым полимерным предметом, завернутым в пакет. Потерпевшая оказала сопротивление, злоумышленник незамедлительно скрылся в неизвестном направлении», — сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой ОМВД России по Нахимовскому району изъят полимерный предмет красного цвета. Женщина направлена на судебно-медицинский осмотр для определения степени тяжести и характера телесных повреждений. Позже пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности данного мужчины и его задержания, заявили ФАН в ведомстве.

Ранее пьяный мужчина набросился с ножом на сотрудницу Wildberries в Севастополе. Задержанный злоумышленник оказался 67-летним жителем Ленинградской области.