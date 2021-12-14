Крым в течение 10 лет должен выйти на самообеспеченность

Директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов рассказал в комментарии ФАН, какие он видит перспективы развития Крымского полуострова в ближайшие 10 лет. Он назвал задачу, которая должна быть выполнена к концу этого срока.

В Крым и Севастополь вкладываются колоссальные деньги — только в рамках ФЦП социально-экономического развития региона заложено порядка 1,4 трлн рублей до 2025 года. До конца этого срока власти полуострова должны привлечь еще 1 трлн рублей в качестве инвестиций.

Эксперт отметил — в Крыму будет очень развита инфраструктура, которая является основой всего развития региона. Уже реализованы многие грандиозные проекты, среди которых Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта Симферополь, Балаклавская и Таврическая ТЭС, больница имени Семашко и многое другое.

«То, что сейчас делается в развитии инфраструктуры полуострова, — просто блестяще. Строительство всех этих объектов дает новые логистические маршруты, рабочие места. Кроме того, если нам удастся перестроить крупные инвестиционные потоки и результат от этих потоков направить в бюджет Крыма, то мы уже не через 10 лет, а гораздо раньше получим самодостаточный бюджет республики. Дело в том, что инвестиции приходят от компаний, зарегистрированных на материковой части, поэтому большая часть налоговых отчислений идет в бюджеты других субъектов. То есть я считаю, что одна из стратегических целей — выход на самофинансирование. Другое дело, что об этом сейчас еще не говорят, поскольку рано. Сейчас по бюджету мы сами себя обеспечиваем на 25%, а к 2024 году будем — на чуть более 30%. То есть наша первоочередная задача, чтобы Крым через 10 лет вышел на самообеспеченность», — заявил Реутов.

ФБА «Экономика сегодня» /

По этому поводу высказался и экономист Александр Шаров. Эксперт сообщил, что в современном мире, где бушует пандемия коронавируса и постоянно появляются его новые штаммы, что влияет негативно на всю мировую экономику, дать точные прогнозы по развитию конкретного региона невозможно, поскольку есть много факторов, которые могут повлиять на конечный результат.

«Однако мы все видим и понимаем, насколько значительно изменился Крымский полуостров с 2014 года. Уверен, что его дальнейшее развитие с каждым годом будет только ускоряться. Региону дали очень хороший старт, создав все условия для привлечения крупных инвестиций, поэтому через 10 лет, я думаю, Крым больше не будет нуждаться в какой-либо финансовой поддержке. Надеюсь, к тому времени с полуострова будут сняты западные санкции, поскольку они, кто бы что ни говорил, мешают развитию региона. Самое главное — чтобы в мире не было больше никаких серьезных потрясений в виде кризиса, войн или новой эпидемии. Думаю, первоочередная задача для Крыма и Севастополя сейчас заключается в том, что необходимо максимально быстро и качественно реализовывать проекты, чтобы приступать к новым и не возвращаться к старым проектам», — сказал Шаров.

Пресс-служба Министерства транспорта Крыма /

Схожее мнение в разговоре с ФАН высказал и экономист Александр Дудчак, отметив, что все будет зависеть от ситуации в России и мировой экономике. По его словам, у Крыма и Севастополя не должны возникнуть какие-то проблемы, поскольку на полуостров идут достаточно серьезные инвестиции. При этом эксперт с уверенностью заявил, что будущее региона в России точно будет наиболее обеспеченное и стабильное, чем было бы в составе Украины.

Ранее ФАН сообщал, что Турция может попросить у России преференции за сотрудничество с Крымом. Представители полуострова предложили турецкой стороне возобновить прямое паромное и авиасообщение.