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Российские туристы выбирают Крым и Кубань вместо заграничных курортов на новогодние праздники

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 11:50
Общество
Российские туристы выбирают Крым и Кубань вместо заграничных курортов на новогодние праздники
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, чего не хватает Крыму для повышения конкурентоспособности. Также она объяснила, почему туристы выбирают полуостров для зимнего отдыха, хотя в регионе он не развит.

Краснодарский край, Республика Крым и Абхазия являются самыми популярными направлениями среди россиян на новогодние праздники, загруженность мест размещения везде высокая. При этом Абхазия в любой момент может потеснить Крым по бронированиям и продажам, заняв второе место в этом списке. Обратим внимание, что стоимость прямых рейсов из Москвы в РК с вылетом 25 декабря и возвращением 5 января составит на одного человека порядка 14,6 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга на эти же даты — 12 тыс. рублей.

«У нас есть несколько способов повысить конкурентоспособность. Первый из них — удешевить туристам стоимость дороги в Крым. Если смотреть на стоимость билетов, то складывается такое впечатление, что мы являемся международной туристкой дестинацией. При этом Крым плохо пакетируется в чартерных программах туроператоров, а зимой таких предложений фактически нет. То есть наш туристический продукт не упакован должным образом.

Кроме того, гостям Крыма не должно быть скучно. Власти наших курортных городов и поселков должны озаботиться тем, чем у них займется турист, когда он приедет. Конечно, здесь еще вопрос в том, как сейчас будет складываться эпидемиологическая ситуация, какие меры будут приняты или, наоборот, сняты. В любом случае туристу всегда должно быть комфортно, вокруг него должна быть красота и ему не должно быть скучно», — подчеркнула собеседница ФАН.

Снижение стоимости билетов в Крым повысит привлекательность курорта среди туристов
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Лукьяненко добавила, что туристы в этом году часто выбирали для отдыха именно курорты Крыма. 

«В Крыму очень много активного отдыха. Попасть сюда все же проще, нежели куда-нибудь в другую страну — на полуострове и в других российских курортах все решается при наличии QR-кода. [...] И как туристам не хотелось бы верить в миф, но сам отдых в Крыму доступен по цене, при этом миф о беспощадной дешевизне зарубежных дестинаций находится тоже уже в прошлом, если только не найти себе действительно горящий тур.

Вместе с тем все столкнулись с падением качества зарубежного турпродукта, из-за чего наши туристы все чаще приезжают недовольными из Турции, Египта и других стран. Но другие дестинации нам пока недоступны, поэтому Крым и Абхазия сейчас лидируют. Естественно, Сочи тоже нам не дает расслабиться, поскольку там еще развит и горнолыжный вид отдыха, которого у нас нет», — сказала доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского. 

По ее словам, сейчас нельзя сказать, что полуостров является круглогодичным курортом, хотя, безусловно, в республике можно найти развлечения даже в зимний период, несмотря на отсутствие качественного горнолыжного отдыха. Крым привлекает туристов своей богатой историей и природой. Отметим, что в период с января по середину ноября этого года республику посетило порядка 8,7 млн туристов.

Напомним, ранее ФАН публиковал топ-5 мест для встречи Нового года на полуострове. Интересно, что Южный берег Крыма традиционно занимает первое место в этом списке.

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россия крым туризм
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