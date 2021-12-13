Футбол в Крыму быстро развивается, несмотря на западные санкции и позицию УЕФА

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал, как сегодня данный вид спорта развивается на полуострове. Также он объяснил, каким образом западные санкции мешают крымским клубам участвовать в различных соревнованиях и лигах. Подробнее — в материале ФАН.

По словам Ветохи, в прошлом году была создана Академия футбола Крыма, благодаря которой 200 самых одаренных детей в области футбола повышают свое мастерство, более того, некоторые из них отправляются в другие подобные академии для получения еще большего игрового опыта. То есть футбол развивается, но не так, как того хотелось бы, отметил он.

«Большой футбол, мировой футбол, европейский. Мы все мечтаем, что когда-то все-таки наш клуб (симферопольская «Таврия» — Прим. ФАН.), который занимает первое место, как и в любой другой федерации будет участвовать в международных матчах. То есть идти выше, показывать и доказывать, что у нас футбол есть. Но, к сожалению, в связи с санкционной зависимостью Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал нам четко понять, что пока наш чемпион Крыма не сможет участвовать ни в одной лиге, даже в лиге, где идет отбор — это стыковочные матчи, которые начинаются до 1/32, чтобы попасть в основную сетку», — заявил президент Крымского футбольного союза.

cfu2015.com / Пресс-служба ФК «Евпатория»

При этом крымские команды не могут попасть и в Российскую Премьер-лигу, поскольку позиция УЕФА до сих пор не изменилась на этот счет — отстраненные в декабре 2014 года от участия во второй лиге крымские клубы, где тогда играли «ТСК-Таврия», ФК «Севастополь» и «Жемчужина» (Ялта), не имеют теперь права там участвовать.

«Они участвовали, но их, к сожалению, исключили, и до сегодняшнего момента мы проводим свой чемпионат. Мы, конечно, надеялись, коллеги с УЕФА давали тоже надежду, но пока ничего не меняется и мы играем только в своей футбольной системе. Также это наши детки, которые тоже не могут участвовать во всех чемпионатах, которые идут под эгидой Российского футбольного союза», — сказал Юрий Ветоха в эфире «Радио Крым».

При этом на полуострове сегодня насчитывается более 150 команд в детской лиге, что является настоящим прорывом для футбола в республике. Президент Крымского футбольного союза отметил, что настоящий бум в этом вопросе произошел после чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу.

Напомним, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы. Первый матч российская команда проведет в Петербурге 17 февраля.