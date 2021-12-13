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Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
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Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
Общество
Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
Народные новости  /  Алексей Оводов

Ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев рассказал, как на работе вузов сказались смешанная система обучения и дистанционный формат. Также он объяснил, отразилось ли это как-то на качестве образования.

Фалалеев отметил, что перевод большого лекционного формата в дистанционную форму не повлиял на качество образования студентов негативно, более того, в этом удалось найти положительные моменты. По его словам, пандемия перетрясла систему образования, упростив ее таким образом, что все лишнее было убрано на «удаленку», а необходимое осталось в обычном формате, передает ФАН.

«Коммуникативность студентов крайне важна — это необходимо в университете, поэтому мы никогда полностью не уйдем в дистант. А те формализованные знания, которые можно увести, мы будем переводить в дистант, облегчая работу студентов и повышая качество образовательного процесса», — заявил ректор.

Как пандемия и смешанная система обучения повлияла на работу крымских вузов
pixabay.com / StartupStockPhotos

Также по этому поводу высказалась первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина. Она отметила, что были моменты, когда их университет, как и все вузы России, проводил обучение полностью дистанционно, что открыло ряд проблем, но не технического характера.

«Именно с технической стороны я должна сказать пандемии спасибо, поскольку мы изрядно поднаторели в этом вопросе, поэтому у нас сегодня электронный документооборот, полностью заполнена информационно-образовательная среда», — сообщила Лучинкина.

Как пандемия и смешанная система обучения повлияла на работу крымских вузов
lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Кроме того, по словам первого проректора Севастопольского государственного университета Дениса Ярыгина, благодаря смешанному формату обучения улучшился преподавательский состав. Сейчас практически 100% педагогического состава перешло в дистанционный формат, все залили все свои электронные курсы, полностью заполнив соответствующую систему. Вместе с тем была организована специальная студия с оборудованием для записи преподавателями лекций, которые теперь студенты могут изучать в онлайн-формате с помощью аудио или видео, добавил он.

«Также благодаря этому мы зашли на платформу «Открытое образование» и другие площадки, и впервые в Севастопольском государственном университете возникли онлайн-курсы. И в этом году наш массовый онлайн-курс IT на иностранном языке занял на международном конкурсе первое место», — поделился Ярыгин на конференции МИА «Россия сегодня».

Проректор СевГУ заявил, что за счет смешанного формата обучения педагогический состав постоянно развивается, поскольку постоянно проходят массовые мероприятия в онлайн-формате, а также появилась школа онлайн-наставничества и многое другое. То есть нынешний формат не ухудшил, а только улучшил качество образования.

Ранее сообщалось, что Крымскую атомную электростанцию начали разбирать по кускам. На ее месте планируют после демонтажа реализовать другие проекты.

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Все новости / Общество / Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
крым севастополь образование пандемия
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