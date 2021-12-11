Высмеянное соцсетями крымское «яйцо ксеноморфов» вывезли из Ливадийского дворца

Симферополь, 11 декабря. Авторы высмеянной соцсетями скульптуры с «яйцом ксеноморфов» дома Романовых забрали ее с территории крымской «Ливадии», чтобы избежать вандализма.

Скульптура появилась в санатории «Ливадия» еще в августе, хотя официально она была открыта только в октябре. Согласно задумке авторов, изваяние изображало семью Романовых под защитой крыльев ангелов. Финансирование творение осуществлялось на частные средства, вырученные от продажи мороженного.

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Соцсетям скульптура категорически не понравилась. Пользователи сравнили ее с яйцом монстра из фильма «Чужой». Качество изображения лиц членов царской семьи тоже не было оценено крымчанами по достоинству. А в Ливадийском дворце и вовсе заявили, что установку скульптуры с ними никто не согласовывал.

Против выступила и мэр Ялты Янина Павленко, пообещав, что скульптуру увезут по ее просьбе. Хотя авторы произведения в итоге сообщили, что приняли решение увезти скульптуру самостоятельно, чтобы избежать критики и вандализма. Ранее установку скульптуры комментировали жители Крыма. При этом большинство мнений о ней было резко негативными.