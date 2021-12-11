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Высмеянное соцсетями крымское «яйцо ксеноморфов» вывезли из Ливадийского дворца

Общество
Высмеянное соцсетями крымское «яйцо ксеноморфов» вывезли из Ливадийского дворца
wikipedia.org  /  Это изображение из Библиотеки Конгресса США / digital ID: ggbain.14545

Симферополь, 11 декабря. Авторы высмеянной соцсетями скульптуры с «яйцом ксеноморфов» дома Романовых забрали ее с территории крымской «Ливадии», чтобы избежать вандализма.

Скульптура появилась в санатории «Ливадия» еще в августе, хотя официально она была открыта только в октябре. Согласно задумке авторов, изваяние изображало семью Романовых под защитой крыльев ангелов. Финансирование творение осуществлялось на частные средства, вырученные от продажи мороженного.

Высмеянное соцсетями крымское «яйцо ксеноморфов» вывезли из Ливадийского дворца
Prt Scr Telegram / Крымский

Соцсетям скульптура категорически не понравилась. Пользователи сравнили ее с яйцом монстра из фильма «Чужой». Качество изображения лиц членов царской семьи тоже не было оценено крымчанами по достоинству. А в Ливадийском дворце и вовсе заявили, что установку скульптуры с ними никто не согласовывал.

Против выступила и мэр Ялты Янина Павленко, пообещав, что скульптуру увезут по ее просьбе. Хотя авторы произведения в итоге сообщили, что приняли решение увезти скульптуру самостоятельно, чтобы избежать критики и вандализма. Ранее установку скульптуры комментировали жители Крыма. При этом большинство мнений о ней было резко негативными.

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крым романовы скульптура
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