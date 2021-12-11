Краденова пояснила, с какими сложностями столкнулись работники предприятий Крыма в 2021 году

Председатель союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» (ФНПК) Надежда Краденова рассказала в комментарии ФАН, с какими трудностями чаще всего в этом году сталкивались работники на крымских предприятиях и как совместно с профсоюзами решались эти вопросы.

В этом году на фоне борьбы с распространением коронавируса, пояснила Надежда Краденова, пришлось сталкиваться с некоторой степенью недоверия к вакцине у определенной группы людей.

«Для профсоюзов проведение вакцинации связано с безопасными условиями труда. Это один из основных вопросов, которому профсоюзы уделяют внимание, что является уставной задачей. Безопасность труда на предприятии всех членов коллектива напрямую связана с вакцинацией. Иногда трудовые коллективы вместе с работодателями организовывали прямо на предприятии и вакцинацию, и ревакцинацию, как это было на заводе «Фиолент». Причем прививки делали не только сотрудникам, но и членам семей. Это было удобно, безопасно и оперативно», — говорит Надежда Краденова.

Конечно, был и небольшой процент тех, кто выступал категорически против вакцинации. В этом случае уже сами сотрудники старались переубедить коллегу, так как непривитые люди для трудового коллектива являются потенциальным источником заражения. К вакцинации подтолкнул и принятый перечень профессий, представители которых обязательно подлежат вакцинации. И в этой ситуации, если человек планировал дальше находиться в должности и коллективе, он должен был подчиняться данному указу.

Пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Крыма /

При этом на предприятии «Крымпочта» сложилась иная ситуация: руководство вынуждено отстранять от работы сотрудников, которые не хотят вакцинироваться, но при этом те продолжают числиться в трудовом коллективе. И здесь за помощью уже обращаются представители руководства предприятия, потому как не знают, как им быть в этой ситуации, как долго сотрудник должен быть отстранен, можно ли ставить других специалистов на эти позиции. Пока не все подобные вопросы трудовым законодательством урегулированы.

В прошлом месяце организация проводила масштабную акцию «Профсоюзы ― за вакцинацию!», в ходе которой в крупных городах Крыма были установлены информационные баннеры о важности прививки, активисты раздавали гражданам агитационные листовки, а на видеоэкранах демонстрировались информационные изображения федерации профсоюзов о необходимости вакцинации. Самые масштабные акции прошли на крупных промышленных предприятиях полуострова и в населенных пунктах северной части Крыма.

Пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Крыма /

Как говорит Надежда Краденова, подобные акции тоже имеют свой эффект. ФНПК уже два раза проводила организованную вакцинацию, это показало интересные результаты.

«И если в мае из 40 заявленных пришли на вакцинацию 20 человек, то в ноябре из 40 заявленных пришло 100 человек, даже не хватило вакцины на всех пришедших. Поэтому налицо — повышение активности людей, понимание и ответственность перед собой, членами семьи и коллегами в трудовом коллективе», — подчеркнула председатель союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».

Ранее работодателям Крыма порекомендовали освобождать сотрудников от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы при вакцинации от коронавируса. Такое обращение выпустили стороны социального партнерства РК.