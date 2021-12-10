На Украине нашли новый способ, как можно заработать на теме российского Крыма

Председатель общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, зачем на Украине хотят принять закон, который позволит штрафовать видных деятелей за публичное отрицание «вооруженной агрессии России» и «оккупации Россией территории». Также он рассказал, какую выгоду от этого может получить президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров Украины накануне одобрил и уже направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект, в котором предлагается штрафовать людей, по сути, за высказывания о принадлежности Крыма к России и гражданской войне в Донбассе. Предполагается, что сумма штрафа может составить 630–1260 долларов при нарушении в первый раз и 1260–1890 долларов придется заплатить за повторное нарушение возможного будущего закона.

«Все это делается для развития политики Зеленского, направленной на милитаризацию не только экономики, но и национального сознания современных украинцев — это сегодня требования нынешнего националистического крыла в правящей элите Украины. Сегодняшние украинские элиты находятся в плену иллюзий украинских националистов, что их государству по силам противостоять якобы “российской агрессии”, нанести России непоправимый урон. Мы знаем, что такие разговоры являются не просто разговорами, поскольку они постоянно нагнетаются на Украине. И в этом смысле, конечно, милитаризация мышления уже сама по себе живет в соседнем государстве и втягивает в себя все больше моментов, направленных на ее собственное раскручивание», — сказал собеседник ФАН.

opcrimea.ru / Общественная палата Республики Крым

Вместе с тем Форманчук заявил, что считает этот закон глупым и не понимает, как вообще его можно ввести или классифицировать таким образом, чтобы за высказывания любого человека можно было привлечь к ответственности и штрафовать.

«Возможно, Зеленский рассчитывает с помощью таких штрафов поправить дела с государственным бюджетом, который сегодня серьезно исхудал, — это ирония. Если говорить серьезно, то, конечно, это опасное явление с точки зрения милитаризации национального сознания украинского населения», — заявил председатель общественной палаты РК.

По его словам, при помощи такого законопроекта в стране можно окончательно добить свободу слова, поскольку тем самым Киев хочет заткнуть рты людям и нейтрализовать голос оппозиции. Он отметил, что подобное происходило и ранее, из-за чего на Украине закрылся ряд известных украинских телеканалов и различных СМИ. Но этого, по всей видимости, Зеленскому мало, поэтому с помощью введения такого рода штрафных санкций за непризнание «агрессии» он может получить еще дополнительный ресурс для борьбы с оппозицией внутри страны, заключил Александр Форманчук.

Ранее ФАН сообщал, что крымчан развеселил пряник в виде Ласточкиного гнезда от посольства Украины для Госдепа США. Примечательно, что пряничный макет архитектурного памятника даже одержал победу на творческом конкурсе.