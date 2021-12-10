Фермер рассказал, во сколько обошелся запуск хозяйства с нуля в Крыму



Крымчанин Ярослав Дудчак решил завести свое фермерское хозяйство и уже больше полугода пытается воплотить идею в жизнь. ФАН уже рассказывал о начале пути жителя села под Саками, который с нуля пытается вести свое дело. Он выиграл грант от государства, получил более 200 тысяч на реализацию проекта и уже вложил эти средства в дело, о чем отчитался, как того требовали правила.

В частности, на 240 тысяч госсредств он купил трех коров в крестьянско-фермерском хозяйстве в Крыму. Далее на земельном участке Дудчак уже за свои средства пробурил скважину, на что ушло 90 тысяч рублей. Также завел четырех поросят.

фото из личного архива Ярослава Дудчака /

Пока, говорит он, самая большая проблема заключается в отсутствии электроэнергии на участке, а это не только свет в стойле, но и обогрев для животных. Сейчас мужчина использует генератор, который «съедает» по 400 рублей в сутки с учетом того, что работает только в дневное время. Скоро у коров появятся телята, которым ночью нужен будет свет, соответственно, траты увеличатся почти вдвое. То есть пока мужчине не подключат электроэнергию, генератор будет обходиться примерно в 20–24 тысячи в месяц.

«Сегодня пришли бумаги на технологическое подключение, обещают в 2022 году сделать. Но когда у меня свет действительно появится, я не знаю. По нормативам, подключат в течение шести месяцев. Причем за подключение я уже частично заплатил. Я на бывшей работе, когда на стройке трудился, видел, как на новых участках люди проводили себе свет. Там все вопросы так долго тянулись, что, пока жители не подключали прокуратуру, “Крымэнерго” не проводило им коммуникации. Поэтому не знаю, в какие сроки у меня это выйдет», — рассказывает Ярослав Дудчак.

фото из личного архива Ярослава Дудчака /

Само подключение к электроэнергии фермеру обойдется в 60 тысяч рублей. Еще он уже почти полгода платит единый налог, так как является индивидуальным предпринимателем, хоть и не имеет пока заработка.

«Сейчас у меня работы хватает, хотя пока ничего и не зарабатываю. Все время ферме отдаю. Коровы пока молоко не дают, так как они стельные (беременные. — Прим. ФАН). Они должны были уже отелиться, но пока тянут. Видно, что телята на подходе, сплю по четыре часа, слежу, когда роды начнутся. Запасаю корм для будущих новорожденных и жду подключения электричества», — говорит Ярослав Дудчак.

В целом, рассказывает крымчанин, в свое дело они с супругой уже вложили порядка 800 тысяч. Окупать себя хозяйство начнет только тогда, когда коровы станут давать молоко, а подросшие свиньи ― поросят.

Ранее директор Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов рассказал в комментарии ФАН, какие отрасли на Крымском полуострове являются самыми привлекательными для крупных инвесторов.