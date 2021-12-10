Капитан I ранга Горбачев назвал вероятные цели провокации Украины у Керченского пролива

Капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте РФ, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в комментарии ФАН рассказал, почему действия корабля ВМС Украины «Донбасс» в Азовском море — открытая провокация. Он объяснил, зачем подобные маневры могли понадобиться украинской стороне.

9 декабря корабль ВМСУ «Донбасс» взял курс из Мариуполя на Керченский пролив, после чего российская сторона несколько раз требовала изменить траекторию движения, однако никакой реакции не следовало. В этот момент как раз проходил телефонный разговор президентов Украины и США. После его завершения корабль отправился в обратный путь.

«Эта провокация имеет конкретные цели. В данном случае я рассматриваю их несколько — с учетом того, в какое время все это произошло. Прежде всего это случилось на фоне обострения российско-украинских отношений, в целом в момент привлечения внимания к Донбассу, переговоров Владимира Путина и Джо Байдена и телефонного разговора [Владимира] Зеленского и Байдена. То есть, я так полагаю, Киевом была предпринята попытка использовать этот фон для привлечения внимания к Украине как таковой. Также это стремление обострить ситуацию. В том числе, я думаю, это используется как, скажем так, юбилейный повод, поскольку эти дни являются днями 30-летия распада Советского Союза, декларирования создания Содружества Независимых Государств — проекта, который, к сожалению, не очень удался, что, я так полагаю, все признают. Ну и 30-летие создания Вооруженных сил Украины: стремление подчеркнуть, что в составе ВСУ присутствует и военно-морская компонента», — отметил собеседник ФАН.

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Кроме того, продолжил эксперт, эта провокация нужна, чтобы в очередной раз поддуть информационный пузырь по поводу того, что идет формирование двух новых военно-морских баз в Очакове и Бердянске. Причем в этом проекте активно участвуют США и Великобритания.

«Также не в последнюю очередь это попытка проверить на прочность безопасность наших морских границ и проанализировать, снять информацию с того, как будет реагировать на все это российская сторона. Все это в чистом виде провокация, о чем свидетельствует ряд факторов. Во-первых, осенне-зимний период плаванья — для моряков он является своеобразным. Обычно в это время идет минимизация военно-морской активности. Что касается ВМС Украины, то здесь это факт. Тем более в море было выгнано вспомогательное судно, потому что корабль управления — это гордое название, на самом деле оно не отражает содержания, поскольку «Донбасс» является плавмастерской — это основная его функция. Но я полагаю, что плавмастерской там уже нет, с точки зрения его возможностей, потому что в этом не нуждаются ВМС Украины — они не действуют в дальней морской океанской зоне и им не нужно осуществлять ремонт в море. Поэтому его назвали кораблем управления, хотя на самом деле это плавказарма», — подчеркнул Сергей Горбачев.

По его словам, кораблю уже более 50 лет, и он ни на что не способен, кроме как стоять у причала и размещать какие-то службы и личный состав. Для этого «Донбасс» из Одессы и перегнали.

«И вот этот корабль, который постоянно привязан к берегу, вдруг ни с чего его отправляют в море зимой, да еще и к Керченскому проливу — это в чистом виде провокация. Возможно, на этом судне установлена определенная аппаратура, так как все-таки они декларируют, что это корабль управления. Там наверняка есть какие-то и радиотехнические средства, и средства связи, и боевого управления, которые хотя бы в минимальном формате позволяют считывать ситуацию. Я думаю, они ориентировались на то, что мы будем в какой-то мере активизировать свои силы, а это значит, возможно, внедриться в каналы связи, послушать, включить свои радиотехнические средства, попытаться записать наши частоты и другое. То есть здесь эта провокация имеет целый комплекс составляющих, на мой взгляд», — заявил капитан I ранга в запасе.

Prt Scr youtube.com / СТВ Севастополь

Эта бывшая плавмастерская — платформа, на которой можно было бы разместить, допустим, силы специальных операций, морские силы, подводных диверсантов и тому подобное. В целом же получается так, что «Донбасс» вышел в море, пришел к Керченскому проливу, поболтался и ушел.

«Зачем? Для того, чтобы себя продемонстрировать и попытаться пощупать нас на прочность. Кроме того, могло быть спланировано нечто большее. То есть этот выход к морю мог иметь какую-то пролонгацию, вплоть до того, что у них в замыслах была возможность действовать вновь таким образом, как действовали украинские бронекатера при известной провокации в Керченском проливе несколько лет назад. Вполне возможно, такое могло быть в замыслах, поскольку на переходе морем украинские моряки не реагировали на попытки установить с ними связь. Хотя наши пограничники осуществляли запросы по поводу целей, маршрутов и тому подобное. Здесь мог сказаться, конечно, и их низкий уровень подготовки, низкая морская культура, а может быть, за этим стояло и нечто большее, но в определенный момент вмешались какие-то силы и смогли изменить первоначальный замысел, вернув их обратно», — считает собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

По всем показателям, продолжил Горбачев, с точки зрения и боевой подготовки, и применения сил в мирных условиях и прочего, подобного рода поход, на первый взгляд, не имеет никакого смысла, потому что такой корабль выгонять в море, тем более в данное время, абсолютно незачем.

«Еще один момент. Если бы они имели целью все-таки форсировать Керченский пролив, то тут есть два момента. Первый — если изначально стояла такая задача, то они должны были оповестить и сделать соответствующие запросы. Потому что Керченский пролив является территориальными водами России, и режим плавания там определяется Керченским портом. При этом на их борт должен был бы подняться лоцман, а также выполнить другие процедуры. Как правило, это все делается заранее. И если бы «Донбасс», например, планировалось переправить обратно в Одессу, то Украина, чтобы не создавать конфликтную ситуацию, должна была действовать именно так. Иначе, если бы они попытались идти на прорыв, их постигла бы та же участь, что и экипажи украинских бронекатеров, которые несколько лет назад пытались прорваться в Азовское море. В свое время, когда корабль управления — бывшая плавмастерская — переходил из Одессы в Бердянск, Украина выполнила все необходимые процедуры и сделала все так, как положено, поэтому их пропустили и они ушли в Азовское море», — сказал директор Института стран СНГ в Севастополе.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, это говорит о том, что украинские моряки прекрасно знают, каким образом осуществляется вся эта миссия по проходу Керченского пролива, ведь уже после прохода «Донбасса» в 2019 году была предпринята провокационная попытка с прорывом катеров.

Если бы сейчас они действительно хотели бы переходить Керченский пролив, то они бы сделали соответствующие запросы в установленном порядке, цивилизовано, на что у российской стороны, скорее всего, не было бы никаких оснований им препятствовать, констатировал Сергей Горбачев.

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