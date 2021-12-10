В Госдуме РФ предложили компенсировать жилье и питание детям-сиротам после 18 лет



В ближайшее время в Госдуме РФ планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, который расширит условия для получения детьми-сиротами полного социального обеспечения со стороны государства. На данный момент это соцобеспечение им предоставляется до 18 лет. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы Леонид Бабашов.

«После полного согласования документа, в чем я не сомневаюсь, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, даже после 18 лет смогут получать от государства бесплатное питание, комплекты одежды, обуви и мягкого инвентаря. И самое главное — предусмотрена компенсация расходов на жилье и медпомощь», ― отметил депутат.

Но для этого, говорит он, есть одно условие ― поддержка после 18 лет будет оказываться только тем, кто получает основное общее или среднее образование за счет бюджета.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Крыму проживает несколько сотен детей-сирот, а в общем по России ― тысячи.

«На закупку жилья детям-сиротам только в этом году выделено в Крыму порядка 300 млн рублей. Ключи от жилья вручают каждый год, и это происходит не только в городах, но и в сельской местности. Безусловно, финансирование социальной сферы при Украине было несопоставимо меньше, чем сегодня», ― сказал Леонид Бабашов.

В украинские времена в Крыму жильем сирот вообще не обеспечивали. После 2014 года, когда полуостров стал частью России, им начали давать примерно по 50 квартир в год. В первые годы закупали преимущественно новое жилье в новостройках, теперь — в селах и поселках.

Ранее ФАН сообщал, что спустя 1,5 года жизни в приюте в Севастополе подросток из Белогорского района смог вернуться домой. Причем ребенок находился в приюте в то время, когда в соседнем городе проживали его мама, папа и бабушка с тетей.