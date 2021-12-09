Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе

Директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов рассказал в комментарии ФАН, какие отрасли на Крымском полуострове — самые привлекательные для крупных инвесторов. Также он объяснил, начнет ли поступать больше инвестиций в Крым после принятия законопроекта об особых административных районах (ОАР).

На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил дорожную карту по привлечению инвестиций на полуостров. Так, Крыму и Севастополю предстоит до конца 2025 года создать такие условия для бизнеса, чтобы привлечь не менее 1 триллиона рублей инвестиций для социально-экономического развития региона.

В документе указывается, что туристическая отрасль может рассчитывать на поддержку в виде реновации старых гостиниц и санаториев, а также строительства новых объектов размещения. Будут ускорены темпы строительства жилья, произойдет совершенствование программы льготного кредитования инвесторов, ориентированных на развитие сельских территорий и многое другое.

«В этом случае будет создан кумулятивный эффект социально-экономического роста Крымского полуострова», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По словам Виктора Реутова, одна из самых привлекательных отраслей на полуострове для инвестиций — это строительство. Он отметил, что стоимость жилой недвижимости в Крыму за этот год выросла почти на 34%.

«Да, есть рост стоимости стройматериалов, но фактически у нас количество предложений недвижимости не растет такими темпами, как хотелось бы. Скорее всего, при росте предложения, здесь речь идет о совершенно новых объектах, причем не просто точечной застройки, а массовой, тогда мы уже не будем видеть такого роста цен на жилье, поскольку будет удовлетворен спрос. Еще сфера инвестиций сейчас — строительство новых логистических центров. Сейчас один такой центр уже начали строить, но в Крыму их должно быть как минимум три. Сельское хозяйство — но только через призму новых логистических центров. Здесь должен быть сделан акцент на крупные животноводческие комплексы с помощью современного оборудования, поскольку в Крыму пока проседает, например, мясомолочное производство. Туристическая сфера, животноводство и другое — поле для инвестиций есть», — сказал собеседник ФАН.

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Также эксперт высказался по поводу возможного будущего принятия законопроекта об особых административных районах, который позволит оставлять информацию об инвесторе конфиденциальной, даже если это иностранный гражданин. То есть больше не будет риска попасть под западные санкции. Сейчас данный законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

«Идея не новая, но очень хорошая. Однако, по сути, в том или ином виде крупные инвесторы уже и так присутствуют в Крыму через свои аффилированные структуры и ведут на полуострове тот бизнес, который хотят. Но делают они это по документам не сами, а через другие компании. У меня есть опасения, что те, кто хотел работать в Крыму, уже пришли и работают. То есть далеко не факт, что с принятием этого закона будут кардинальные изменения, и после этого сюда потекут рекой инвестиции от крупного российского бизнеса. Крым не является сейчас тем регионом, который дает мощную отдачу, поскольку у нас на полуострове не такой большой рынок сбыта для той или иной продукции», — заявил директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского.

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Например, если построить в Крыму завод по производству обуви, то на полуострове, скорее всего, не будет высокого спроса на его продукцию, а логистика пока еще не позволяет использовать какие-то свои преимущества, по сравнению, допустим, с другими транзитными регионами России. Можно сказать, что Крым является логистическим тупиком из-за своего расположения, добавил собеседник издания.

«Я не думаю, что этот закон как-то серьезно изменит ситуацию. Да, кому-то проще будет работать, но в данном случае здесь должны создаваться другие условия, например, должна быть реальная уверенность в том, что с деньгами инвесторов ничего не произойдет. Тут еще есть другая проблема, она заключается в том, что даже в бюджете, который был принят крымским парламентом на три года, заложен рост собственной доходной базы налоговых и неналоговых поступлений в размере порядка 5–6% в год», — обратил внимание экономист.

То есть, продолжил эксперт, с одной стороны декларируется объем инвестиций в 1 триллион рублей, а с другой — какова будет реальная отдача бюджету от этих инвестиций? Получается, что никакой — вот это вопрос, потому что даже если эти инвестиции приходят, то они приходят от материковых компаний, где львиная доля налогообложения приходится на те регионы, откуда они пришли. Соответственно, бюджет Крыма в этом случае не получает той отдачи, которую должен, заключил Виктор Реутов.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития озвучил, какую поддержку оказывает государство бизнесу в Крыму. Он отметил, что во время пандемии были созданы специальные программы микрокредитования для предпринимателей.