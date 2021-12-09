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Депутаты Севастополя поддержали законопроект о введении QR-кодов в России

Общество
Депутаты Севастополя поддержали законопроект о введении QR-кодов в России
pixabay.com

Севастополь, 9 декабря. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах по всей России поддержали депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Отмечается, что «за» проголосовали 15 парламентариев, а «против» — четыре, еще двое воздержались. Заседание состоялось в четверг, 9 декабря, пишет «Интерфакс».

Также депутаты приняли обращение к Госдуме и Правительству России «по вопросу совершенствования положений» данного законопроекта. В своем обращении севастопольские парламентарии, в частности, поднимают вопрос защиты персональных данных.

Общественная палата России предложила варианты для замены названия «QR-код» на более понятные для широкой аудитории. Представители ведомства рассматривают варианты «свидетельство» и «сертификат иммунного здоровья».

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депутаты севастополь законопроект qr-код
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