Стерилизовать или усыпить: волонтеры рассказали о ситуации с бездомными животными в Крыму

Первый заместитель председателя государственного комитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович рассказала, что вопрос появления приюта для бездомных животных в Симферополе сдвинулся с мертвой точки. Администрация города отдала в правительство республики документы на передачу объекта недвижимости приюта на улице Крымской правды, 6 из муниципальной собственности в государственную, передает корреспондент ФАН.
Вопрос содержания, регулирования и социализации бездомных животных в крымских городах остается открытым. Несмотря на различные программы, этого не хватает для всецелого охвата проблемы. Причем ситуацию усугубляют и сами люди, которые не понимают, что нужно стерилизовать свое животное, а не плодить новых бездомных существ.
«Сегодня федеральный закон об ответственном обращении с животными запрещает усыпление животных в качестве способа регулирования их численности. Нужно понимать, что любые действия, приведшие к гибели животного, могут расцениваться как жестокое обращение и за это предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому наиболее гуманный способ регулирования животных без владельцев — это стерилизация и возращение животного в прежнюю среду обирания», — поясняет Лисовская-Чудинович.
По ее словам, за пять лет, пока реализуется такая программа в Крыму, наблюдается уменьшение численности животных, подвергаемых стерилизации. В 2017 году стерилизовали 8000 животных, в 2021-м — уже 4000.
Причем экономия средств на стерилизации в этом году позволила отловить агрессивных животных и оплатить их содержание в приютах (около 100 собак). Таких животных стараются социализировать, потом найти им дом. Тех же животных, которых невозможно перевоспитать, далее содержат в приютах, так как другого выхода из ситуации нет.
Как подчеркивает руководитель крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова, за прошедшие годы стало меньше бездомных животных. Но их количество пропорционально может увеличиваться с тем, как разрастаются города.
Некоторые люди легкомысленны — не хотят нести ответственность за животных. Бывают случаи, что хозяева отправляют нестерилизованных собак гулять, мотивируя это странным выводом о том, что якобы одна случка для здоровья полезна. Это особенно видно по Симферополю, где в прошлом садовые товарищества уже становятся полноценными кварталами города.
«Бездомных собак там никогда не было, потому что там и людей жило мало. А вот как стал увеличиваться город и эти районы, там и новые бездомные животные появились», — отметила Людмила Милованова
С проблемой бездомных животных сталкиваются и в Севастополе. Зоозащитник из города-героя Татьяна Большакова говорит, что у них ситуация сложнее.
«У нас с Крымом есть разница. В республике бездомными животными занимается государственный комитет ветеринарии, а в Севастополе эта ситуация абсурдна, так как вопрос почему-то регулирует ГБУ «Парки и скверы». По сути, люди, которые ответственны образно за цветочки, занимаются собаками. Но у них в штате даже нет ни одного ветеринара», — возмутилась Татьяна Большакова.
В этом контексте она вспомнила ситуацию, произошедшую в декабре 2020 года, когда в городском приюте обнаружились десятки истощенных, больных и голодных собак, которые содержались в холоде и грязи. Уже прошел год с того момента, но новый приют так и не появился, несмотря на заверения властей решить этот вопрос до конца 2021 года.
«Поэтому сегодня есть только бездомные животные, которые содержатся на передержке у волонтеров. Все делается за собственные средства и пожертвования граждан. Есть проблема и с агрессивными животными: управлению ветеринарии их некуда девать, полиции их тоже некуда девать. И их тоже везут к нам», — пояснила волонтер во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Как говорит Татьяна Большакова, сложности наблюдаются и в вопросе привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными. В Севастополе за год было более 40 таких обращений, но только по двум возбудили уголовное дело. И пока неизвестно, будут ли они доведены до логического завершения и наказания виновного. Поэтому, считает она, пока не будет серьезного запроса общества на соблюдение этих норм, реального привлечения виновных к ответственности, то ситуация так и будет оставаться нерешенной.
Ранее ФАН рассказывал, как работает один из старейших приютов Крыма для животных «Ковчег». Руководитель приюта Анна Сергеева пояснила, в каких случаях животные оказываются у них в организации.