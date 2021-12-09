Стерилизовать или усыпить: волонтеры рассказали о ситуации с бездомными животными в Крыму

Первый заместитель председателя государственного комитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович рассказала, что вопрос появления приюта для бездомных животных в Симферополе сдвинулся с мертвой точки. Администрация города отдала в правительство республики документы на передачу объекта недвижимости приюта на улице Крымской правды, 6 из муниципальной собственности в государственную, передает корреспондент ФАН.

Вопрос содержания, регулирования и социализации бездомных животных в крымских городах остается открытым. Несмотря на различные программы, этого не хватает для всецелого охвата проблемы. Причем ситуацию усугубляют и сами люди, которые не понимают, что нужно стерилизовать свое животное, а не плодить новых бездомных существ.

«Сегодня федеральный закон об ответственном обращении с животными запрещает усыпление животных в качестве способа регулирования их численности. Нужно понимать, что любые действия, приведшие к гибели животного, могут расцениваться как жестокое обращение и за это предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому наиболее гуманный способ регулирования животных без владельцев — это стерилизация и возращение животного в прежнюю среду обирания», — поясняет Лисовская-Чудинович.

По ее словам, за пять лет, пока реализуется такая программа в Крыму, наблюдается уменьшение численности животных, подвергаемых стерилизации. В 2017 году стерилизовали 8000 животных, в 2021-м — уже 4000.

Причем экономия средств на стерилизации в этом году позволила отловить агрессивных животных и оплатить их содержание в приютах (около 100 собак). Таких животных стараются социализировать, потом найти им дом. Тех же животных, которых невозможно перевоспитать, далее содержат в приютах, так как другого выхода из ситуации нет.

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Как подчеркивает руководитель крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова, за прошедшие годы стало меньше бездомных животных. Но их количество пропорционально может увеличиваться с тем, как разрастаются города.

Некоторые люди легкомысленны — не хотят нести ответственность за животных. Бывают случаи, что хозяева отправляют нестерилизованных собак гулять, мотивируя это странным выводом о том, что якобы одна случка для здоровья полезна. Это особенно видно по Симферополю, где в прошлом садовые товарищества уже становятся полноценными кварталами города.

«Бездомных собак там никогда не было, потому что там и людей жило мало. А вот как стал увеличиваться город и эти районы, там и новые бездомные животные появились», — отметила Людмила Милованова

С проблемой бездомных животных сталкиваются и в Севастополе. Зоозащитник из города-героя Татьяна Большакова говорит, что у них ситуация сложнее.

«У нас с Крымом есть разница. В республике бездомными животными занимается государственный комитет ветеринарии, а в Севастополе эта ситуация абсурдна, так как вопрос почему-то регулирует ГБУ «Парки и скверы». По сути, люди, которые ответственны образно за цветочки, занимаются собаками. Но у них в штате даже нет ни одного ветеринара», — возмутилась Татьяна Большакова.

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В этом контексте она вспомнила ситуацию, произошедшую в декабре 2020 года, когда в городском приюте обнаружились десятки истощенных, больных и голодных собак, которые содержались в холоде и грязи. Уже прошел год с того момента, но новый приют так и не появился, несмотря на заверения властей решить этот вопрос до конца 2021 года.

«Поэтому сегодня есть только бездомные животные, которые содержатся на передержке у волонтеров. Все делается за собственные средства и пожертвования граждан. Есть проблема и с агрессивными животными: управлению ветеринарии их некуда девать, полиции их тоже некуда девать. И их тоже везут к нам», — пояснила волонтер во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как говорит Татьяна Большакова, сложности наблюдаются и в вопросе привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными. В Севастополе за год было более 40 таких обращений, но только по двум возбудили уголовное дело. И пока неизвестно, будут ли они доведены до логического завершения и наказания виновного. Поэтому, считает она, пока не будет серьезного запроса общества на соблюдение этих норм, реального привлечения виновных к ответственности, то ситуация так и будет оставаться нерешенной.

Ранее ФАН рассказывал, как работает один из старейших приютов Крыма для животных «Ковчег». Руководитель приюта Анна Сергеева пояснила, в каких случаях животные оказываются у них в организации.