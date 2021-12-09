Крымчан развеселил пряник в виде Ласточкиного гнезда от посольства Украины для Госдепа 

Жителей Крыма развеселила работа умельцев из посольства Украины в США, которые сделали пряник в виде замка Ласточкино гнездо, расположенного под Ялтой. Сладкий макет делали для конкурса Госдепартамента США и специально для этого выбрали тему Крыма, передает ФАН.

Примечательно, что пряничный макет архитектурного памятника даже одержал победу на творческом конкурсе Gingerbread Diplomacy («Пряничная дипломатия»).

«Посольство Украины в США получило первое место среди иностранных дипломатических представителей в Вашингтоне по производству и презентации пряничных домиков. Спасибо американским коллегам из Офиса иностранных представителей Госдепа США за отличную идею конкурса и за поддержку нашего сигнала о том, что Крым — это Украина!» — написали на официальной странице посольства в Facebook.

Сам пряничный макет изготовила супруга украинского дипломата в Вашингтоне. На столе возле самого творения установили стенд с рассказом об истории замка как украинской важной достопримечательности.

facebook.com / Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

Замок в виде средневекового рыцарского замка на 40-метровой скале является одной из главных достопримечательностей и визитных карточек полуострова. В украинские времена здесь располагался ресторан, какое-то время — небольшая выставка картин. Территория вокруг замка была облеплена сувенирными точками, а сам исторический объект приходил в упадок. После воссоединения Крыма с Россией замок начали реконструировать и укреплять скалу под ним. На все реставрационные работы потратили порядка 90 миллионов рублей.

При этом в комментарии ФАН пряничная мастерица Мария Ачинская из Симферополя отметила, что сама работа в целом выполнена весьма симпатично. Но если судить с кулинарной точки зрения, то коржи для пряников явно делались неправильно.

«Посмотрите, какие они толстые. Уже больше напоминают коржи для торта. Пряники такими толстыми не бывают. Тут автор, видимо, схитрил с тестом для изделия. У нас многие мастерицы делают и пряничные домики, и целые пряничные города, и у всех тесто раза в три тоньше, и все держится прекрасно. Здесь же с технологией что-то странное, и из-за этого нижняя конструкция выглядит грубо. Но это лишь мое мнение. Возможно, у них как-то свой пряничный секрет», ― сказала домашний кондитер.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Вот она — настоящая украинская дипломатия, а ее лицо — этот пряник в виде Ласточкиного гнезда в российском Крыму. Мне кажется, они уже начинают извращаться в своих способах мнимого возвращения Крыма. Еще немного, и Киеву уже можно выпускать книгу «1000 и 1 способ вернуть утраченные территории». Возможно, хотя бы на этом он заработает и начнет платить украинцам нормальную зарплату и раздаст долги», ― высказал свое мнение в комментарии ФАН ялтинец Яков Ильич.

В целом в Сети в комментариях под фотографиями с пряничным Ласточкиным гнездом крымчане и россияне веселятся и подшучивают над «оригинальностью» украинских дипломатов.

Ранее ФАН рассказывал, что Крымская атомная электростанция, недостроенная еще во времена СССР, уходит в небытие: ее начали разбирать по кускам, и до конца 2022 на этом месте не останется ничего.