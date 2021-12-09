Глава минэкономразвития озвучил, какую поддержку оказывает государство бизнесу в Крыму

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко рассказал о мерах государственной помощи, которая оказывается для поддержки малого и среднего бизнеса на полуострове, в том числе в условиях пандемии. Также он объяснил, как развитие предпринимательской деятельности в регионе влияет на увеличение налоговых поступлений.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на территории полуострова начало активно развиваться малое и среднее предпринимательство (МСП). Так, только с начала этого года в республике были зарегистрированы 27,5 тысячи самозанятых, а также 300 субъектов МСП. Всего же по состоянию на декабрь 2021 года в Крыму зарегистрировано 124,9 тысячи субъектов хозяйственной деятельности, передает ФАН.

«В рамках национальных проектов у нас созданы институты поддержки, которые по своей линии оказывают финансовые и нефинансовые меры поддержки. Фонд поддержки предпринимательства — это базовый институт, который аккумулирует в себе все меры поддержки», — сообщил Шеряко.

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Офисы фонда находятся в десяти городах Крыма, куда можно прийти и получить консультацию по всем направлениям и нацпроектам, добавил министр. Также он подвел краткие итоги работы фонда с начала года: за 11 месяцев было оказано более 30 тысяч консультаций, проведено 351 мероприятие, обучено более 3400 субъектов малого и среднего предпринимательства. Обратим внимание, что в структуре фонда есть пять направлений, одно из них — Центр инноваций социальной сферы.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 110 социальных предпринимателей, и буквально в эти даты у нас прошли выдачи грантов — это федеральные деньги. Социальные предприниматели — это такая категория, которая оказывает услуги населению, например, присмотр за инвалидами. Социальная сфера это не высоко маржинальный бизнес, но это тот бизнес, с которым мы встречаемся ежедневно. Государство поставило задачи, чтобы этот вид бизнеса развивался. Выдают гранты в размере 500 тысяч рублей при условии, что бизнес финансирует свои 500 тысяч рублей, то есть в общем на 1 миллион рублей у нас социальный предприниматель может закупить мебель, сделать ремонт, оплатить аренду или масштабировать свой бизнес. Этим активно пользуются социальные предприниматели», — отметил министр экономического развития РК.

ФБА «Экономика сегодня» /

Вместе с тем он добавил, что в Республике Крым действует более 20 программ по микрозаймам для предпринимателей, при этом только в этом году было запущено пять новых программ из-за пандемии, одна из таких — «QR-код». Этой программой могут воспользоваться те предприниматели, которые находятся под ограничениями — они могут получить до 1 миллиона рублей под 1%.

«Также по всем микрозаймам снижена ключевая ставка с 7,5% до 3%. За 11 месяцев этого года у нас выдано 640 микрозаймов на 1,3 миллиарда рублей, то есть средний займ составляет 2 миллиона рублей, в целом же у нас могут выдавать микрозаймы до 5 миллионов рублей», — заявил Дмитрий Шеряко на конференции МИА «Россия сегодня».

По его словам, благодаря этим и другим мерам поддержки перевыполнение по налоговым базам идет в размере 15–20%. Это говорит о том, что растут заработные платы, а также идет легализация бизнеса за счет того, что он выходит из теневого сектора.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что кабмин разработал план привлечения инвестиций в Крым и Севастополь. Известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин уже утвердил дорожную карту до 2025 года.