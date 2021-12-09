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В Крыму водитель сбил на дороге 95-летнего ветерана ВОВ и уехал с места инцидента
Происшествия
В Крыму водитель сбил на дороге 95-летнего ветерана ВОВ и уехал с места инцидента
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Жители Крыма опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором показано, что водитель автомобиля марки Nissan, двигаясь задним ходом, сбил дедушку на дороге. При этом виновник решил даже не останавливаться после инцидента и продолжил движение. Многие автолюбители указывают, что не заметить человека в данной ситуации было очень сложно.

Как сообщила глава Ялты Янина Павленко, пострадавшим оказался почетный житель города, ветеран ВОВ Анатолий Яковлевич Медведь, 95-летний юбилей которого отметили буквально на прошлой неделе, передает ФАН.

«Очень хочется посмотреть этому «герою» или «героине» в глаза. Шокировало видео, на котором видно, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное — водитель покинул место происшествия! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние! Связалась с дедушкой, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично!» — заявила Павленко.

Также она попросила жителей Ялты обратиться в правоохранительные органы, если они знают, кто был за рулем. Кроме того, градоначальница пожелала Анатолию Медведеву крепкого здоровья.

Отметим, что пользователи Сети уже проверили, кому может принадлежать автомобиль, посмотрев номера в специальных программах. Выяснилось, что он зарегистрирован на женщину 1951 года рождения, и право управления имеет только один человек, однако, кто точно находился за рулем автомобиля в момент ДТП, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться правоохранителям.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что местные жители устроили массовую драку на дороге из-за ДТП в Крыму. Причиной конфликта стала разбитая машина одного из автолюбителей.

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дтп крым ялта
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