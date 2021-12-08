Ялтинские медики вылечили от коронавирусной инфекции 102-летнего ветерана

Ялта, 8 декабря. Ветерана из Алушты Дмитрия Захарова, которому недавно исполнилось 102 года, выписали из больницы после перенесенного коронавируса.

Две недели пенсионеру оказывали помощь медики филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Медики приложили все усилия, чтобы помочь ветерану со значительным поражением легких.

«Сейчас Дмитрий Петрович, у которого было поражено 40% легких, уже дома и быстро восстанавливается — появился аппетит, он бодро ходит по квартире», — написала она.

Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за последние сутки в республике зарегистрировано 352 новых случая заражения COVID-19. Всего за последние 24 часа выздоровели 403 человека.

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там местная жительница вылечилась от тяжелой формы коронавирусной инфекции в 103 года. Специалисты наблюдали за пациенткой круглые сутки в течение двух дней.