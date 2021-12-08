Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:15
21:11
Наука
Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ялтинские медики вылечили от коронавирусной инфекции 102-летнего ветерана

Общество
Ялтинские медики вылечили от коронавирусной инфекции 102-летнего ветерана
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Ялта, 8 декабря. Ветерана из Алушты Дмитрия Захарова, которому недавно исполнилось 102 года, выписали из больницы после перенесенного коронавируса.

Две недели пенсионеру оказывали помощь медики филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Медики приложили все усилия, чтобы помочь ветерану со значительным поражением легких.

«Сейчас Дмитрий Петрович, у которого было поражено 40% легких, уже дома и быстро восстанавливается — появился аппетит, он бодро ходит по квартире», — написала она.

Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за последние сутки в республике зарегистрировано 352 новых случая заражения COVID-19. Всего за последние 24 часа выздоровели 403 человека.

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там местная жительница вылечилась от тяжелой формы коронавирусной инфекции в 103 года. Специалисты наблюдали за пациенткой круглые сутки в течение двух дней.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ялтинские медики вылечили от коронавирусной инфекции 102-летнего ветерана
крым ветеран лечение хорошие новости россии коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать