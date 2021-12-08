Кабмин разработал план привлечения инвестиций в Крым и Севастополь

Москва, 8 декабря. Правительство России разработало дорожную карту по привлечению инвестиций в Крым. Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил этот документ.

В ближайшие годы запланирован ряд мероприятий, включая нормативное регулирование с целью комплексного развития территории. Также предусмотрены меры поддержки местных туристических объектов.

«План мероприятий направлен на выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса. Его богатая и многофакторная инфраструктура позволит привлечь триллион инвестиций, отмечал Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее распорядился, чтобы объекты топливно-энергетического комплекса, пострадавшие из-за паводков в Крыму минувшим летом, были восстановлены. На это выделено 58,9 млн рублей, пишет «ФедералПресс».