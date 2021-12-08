Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 19:44
19:44
Политика
Нардеп Бурмич объяснил, почему Путин с Байденом могли обсуждать сворачивание «украинского проекта»
19:41
Шоу-бизнес
Советский диктор Шатилова вспомнила об умении Градского знакомиться с девушками
19:41
Экономика
Банк России зафиксировал замедление роста цен в ноябре
19:40
Политика
Альгис Микульскис рассказал о предварительных итогах встречи Владимира Путина и Джо Байдена
19:40
Происшествия
Оперативная группа ГО и ЧС зафиксировала нефтяное пятно у побережья Геленджика
19:39
Политика
Политолог Леонков указал на победу Путина в переговорах с Байденом с помощью приема дзюдо
19:36
Общество
Крымчанам в соцсетях предлагают купить «сертификат о вакцинации» за 2500 рублей
19:36
Весь мир
Депутат ГД Федоров о санкциях ЕС против России: попытка Франции вернуть контроль над Африкой
19:36
Происшествия
Прокуратура проверит ЧП со сбитыми поездом гражданами в Архангельской области
19:35
Армия
Украина использует информационно-психологические подразделения для борьбы с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кабмин разработал план привлечения инвестиций в Крым и Севастополь

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:12
Экономика
Кабмин разработал план привлечения инвестиций в Крым и Севастополь
facebook.com  /  Марат Хуснуллин

Москва, 8 декабря. Правительство России разработало дорожную карту по привлечению инвестиций в Крым. Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил этот документ.

В ближайшие годы запланирован ряд мероприятий, включая нормативное регулирование с целью комплексного развития территории. Также предусмотрены меры поддержки местных туристических объектов.

«План мероприятий направлен на выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса. Его богатая и многофакторная инфраструктура позволит привлечь триллион инвестиций, отмечал Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее распорядился, чтобы объекты топливно-энергетического комплекса, пострадавшие из-за паводков в Крыму минувшим летом, были восстановлены. На это выделено 58,9 млн рублей, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кабмин разработал план привлечения инвестиций в Крым и Севастополь
крым хуснуллин инвестиции развитие Крыма
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать