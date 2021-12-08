Гладков оценил политическую ситуацию в Крыму после массовых отставок чиновников

Политический эксперт Сергей Гладков в разговоре с корреспондентом ФАН оценил отставки, а также политические изменения в Республике Крым, произошедшие за последний год. Также он высказался по поводу того, стоит ли ожидать новые кадровые перестановки в правительстве.

Сегодня депутаты городского совета Евпатории проголосовали за отстранение от должности главы местного законодательного органа Олеси Харитоненко — вопрос был рассмотрен по заявлению главы Крыма Сергея Аксенова. При этом также было приостановлено ее членство в партии «Единая Россия» из-за возбужденного уголовного дела — она проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли.

«2021 год действительно необычный для Крыма, поскольку ряд высокопоставленных чиновников оказались на скамье подсудимых, однако их вину или невиновность еще должны доказать в суде. То есть сейчас еще слишком рано делать какие-то выводы на этот счет. Я не думаю, что подобные кадровые изменения как-то серьезно могут повлиять на политическую ситуацию в республике, а уж тем более ее изменить. Несмотря на все политические события, Крым живет и развивается, поскольку неэффективные чиновники у нас долго не задерживаются. Даже лично Сергей Аксенов говорил, что не исключает новые отставки до конца года, поскольку по итогам будет понятно, насколько результативно чиновники работали все это время. То есть кадровые перестановки стоит ожидать в любом случае», — сказал собеседник ФАН.

wikipedia.org / Vahe Martirosyan

Гладков добавил, что сегодня в Крымский полуостров вкладываются сотни миллиардов рублей, но при этом нет какой-то разгульной коррупции, а только отдельные факты, причем все это происходит на местных уровнях. Это говорит об эффективной работе правоохранительных органов, подчеркнул эксперт.

«Самое главное здесь, что все факты коррупции или мошеннических действий быстро пресекаются, поэтому здесь это никогда не дойдет до каких-то опасных масштабов, как было при Украине и сейчас есть там. С этим прошлым крымчане уже давно окончательно распрощались, однако среди чиновников, видимо, до сих пор остаются те, кто хочет осуществить «мечту украинского депутата» — украсть и не сесть в тюрьму. Но после 2014 года, как мы видим, реализовать ее никому так и не удалось, даже вице-премьерам, которые курировали выполнение ФЦП — все они сидят или находятся под следствием», — констатировал Сергей Гладков.

instagram.com / @kabanov_ek

Отметим, что в октябре против руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. По некоторым данным, это связанно с незаконным отчуждением муниципальных земель стоимостью более 7 миллиардов рублей. В свою очередь, глава администрации Евпатории Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.

26 октября Харитоненко была отстранена от должности главы горсовета Евпатории по решению суда на период следствия, а в середине ноября ее исключили из состава Государственного совета РФ указом президента России Владимира Путина.

Также стоит отдельно обратить внимание, что по тем или иным причинам за последние несколько месяцев свои посты покинули вице-премьер Евгений Кабанов, министр строительства Михаил Храмов, министр здравоохранения Александр Остапенко, министр транспорта Евгений Исаков, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Джанкоя Эдуард Селиванов, глава районной администрации Симферополя Дионис Алексанов, вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, министр культуры Арина Новосельская.

Напомним, ранее сенатор Совета Федерации РФ Сергей Колбин прокомментировал ФАН идею объединить Крым и Севастополь в один регион. Также он рассказал, как к этому вопросу относятся сами жители Севастополя.