Жительница Ялты показала на видео «оригинальные» крымские тротуары

Жительница Крыма опубликовала в социальных сетях видео, на котором она показала, как выглядят некоторые тротуары в Ялте — курортной столице полуострова. Девушка обратила внимание, что тротуар на одной из улиц не отвечает никаким стандартам — минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна составлять не менее одного метра. При этом, по оценке блогера, ширина тротуара в узкой части здесь составляла порядка 20 см.

Кроме того, в некоторых частях пешеходной дорожки воткнуты столбы, которые тоже мешают движению пешеходов, в особенности семей с маленькими детьми, которые ходят по улицам с детскими колясками. Поэтому, чтобы пройти этот участок, людям необходимо подвергать свою жизнь и жизнь детей опасности и выходить на проезжую часть, передает ФАН.

«Тротуары в Ялте самые оригинальные. Например, едешь ты с коляской и тут: бах! Как объехать? Совсем не весело получается», — отметила автор видео.

Вместе с тем пользователи Сети обратили внимание, что тротуарная плитка и бордюрный камень нового образца, то есть, скорее всего, их недавно меняли, однако отсутствие нормальной ширины пешеходной дорожки, видимо, никого не смутило. Сами же люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни говорят, что этот тротуар необходимо расширить, а другие, что в принципе закрыть для пешеходов.

«А ничего, что там такой тротуар с советских времен? Его вообще надо убрать, и пусть проходят как нормальные люди через двор», — написал Александр Дергаченко.

«Городу расширяться некуда. И так все тянутся к центру, скоро и таких тротуаров не будет», — считает I-Van Ciccioli.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Если это тротуар, то пусть его расширяют, потому что ходить там опасно, еще и возле проезжей части, никакой безопасности для пешеходов», — заявила Анастасия Егорова.

Также комментаторы отметили, что подобная ситуация, к сожалению, наблюдается во многих городах и поселках Крыма, при этом где-то эта проблема решается, а где-то до сих пор актуальна, как и в данном случае. Местные жители говорят, что такова специфика полуострова, и они уже давно привыкли к узким проездам, улицам и отсутствию мест для парковки, поскольку все это проектировалось без расчета на большое количество как автомобилей, так и жителей.

Напомним, ранее крымские чиновники назвали причину высокой стоимости недвижимости на полуострове. Отметим, что сегодня средняя стоимость одного квадратного метра, например, в Симферополе составляет порядка 100 тысяч рублей.