Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:15
21:11
Наука
Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жительница Ялты показала на видео «оригинальные» крымские тротуары
Общество
Жительница Ялты показала на видео «оригинальные» крымские тротуары
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Жительница Крыма опубликовала в социальных сетях видео, на котором она показала, как выглядят некоторые тротуары в Ялте — курортной столице полуострова. Девушка обратила внимание, что тротуар на одной из улиц не отвечает никаким стандартам — минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна составлять не менее одного метра. При этом, по оценке блогера, ширина тротуара в узкой части здесь составляла порядка 20 см.

Кроме того, в некоторых частях пешеходной дорожки воткнуты столбы, которые тоже мешают движению пешеходов, в особенности семей с маленькими детьми, которые ходят по улицам с детскими колясками. Поэтому, чтобы пройти этот участок, людям необходимо подвергать свою жизнь и жизнь детей опасности и выходить на проезжую часть, передает ФАН.

«Тротуары в Ялте самые оригинальные. Например, едешь ты с коляской и тут: бах! Как объехать? Совсем не весело получается», — отметила автор видео.

Вместе с тем пользователи Сети обратили внимание, что тротуарная плитка и бордюрный камень нового образца, то есть, скорее всего, их недавно меняли, однако отсутствие нормальной ширины пешеходной дорожки, видимо, никого не смутило. Сами же люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни говорят, что этот тротуар необходимо расширить, а другие, что в принципе закрыть для пешеходов.

«А ничего, что там такой тротуар с советских времен? Его вообще надо убрать, и пусть проходят как нормальные люди через двор», — написал Александр Дергаченко.

«Городу расширяться некуда. И так все тянутся к центру, скоро и таких тротуаров не будет», — считает I-Van Ciccioli.

Расширять или убирать: в Крыму начались споры из-за узких тротуаров в Ялте
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Если это тротуар, то пусть его расширяют, потому что ходить там опасно, еще и возле проезжей части, никакой безопасности для пешеходов», — заявила Анастасия Егорова.

Также комментаторы отметили, что подобная ситуация, к сожалению, наблюдается во многих городах и поселках Крыма, при этом где-то эта проблема решается, а где-то до сих пор актуальна, как и в данном случае. Местные жители говорят, что такова специфика полуострова, и они уже давно привыкли к узким проездам, улицам и отсутствию мест для парковки, поскольку все это проектировалось без расчета на большое количество как автомобилей, так и жителей.

Напомним, ранее крымские чиновники назвали причину высокой стоимости недвижимости на полуострове. Отметим, что сегодня средняя стоимость одного квадратного метра, например, в Симферополе составляет порядка 100 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жительница Ялты показала на видео «оригинальные» крымские тротуары
крым ялта тротуар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать