Крымчане собирают подарки на Новый год для особенных детей и детей-инвалидов

В рамках акции «Записки Деду Морозу», которую волонтеры проводят уже несколько лет в Крыму, более 3000 детей к Новому году получат подарки, которые хотели. Об этом ФАН рассказала руководитель благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Дети из семей со сложной жизненной ситуацией, дети-инвалиды и детки с особенностями развития написали письма Деду Морозу, чтобы он подарил им подарки, о которых они мечтали весь год.

«Мы охватываем все детские дома и интернаты. Поздравляем детей, вынужденных отмечать Новый год в больнице, и тех, чья семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Самые проблемные ― дети с инвалидностью, многие из них с паллиативным статусом, и у них самые дорогие подарки. Например, планшеты для них ― это единственное, что является окном в мир. Кто-то просит велосипед, кто-то ― куклу, канцелярские наборы, шведскую стенку для занятий спортом», ― рассказывает Валерия Петрусевич.

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Иногда, подчеркивает волонтер, люди не понимают, почему, например, 17-летние дети хотят в подарок часы — якобы в этом возрасте на них можно и заработать. Приходится объяснять, что это не обычные дети, а те, у кого есть инвалидность, или ребенок находится в детском доме — ему недоступна возможность заработать.

«Это искренние мечты, на исполнение которых они надеются. Иногда они даже, может, и подрабатывают, но им нужно помочь больной маме или больному брату, так как у них тяжелая финансовая ситуация. Например, сгорел дом и негде жить. Такие подарки они не купят за свои деньги», ― говорит Валерия Петрусевич.

Волонтеры надеются собрать большинство подарков до 20 декабря. Те, кто хочет присоединиться к акции, могут подробнее узнать о ней на странице группы волонтеров.

«В этом году у нас много персонифицированных подарков, когда ребенок вдумчиво и осознанно рассказывает о своей мечте Деду Морозу. Волонтеры, как и раньше, начнут поздравлять детей в приютах и детских домах с 26-27 декабря. Но в этом году мы не сможем проводить для них представления и шоу с аниматорами из-за эпидемиологической ситуации. В то же время мы договорились с представителями этих организаций, что волонтеры с QR-кодами и ПЦР-тестам смогут пройти на капустники, которые готовят дети, и обязательно подарят им подарки. 30 и 31 декабря мы поедем в больницы конкретно к детям, которые встречают эти праздники в больничных стенах», ― объяснила волонтер.

vk.com / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА

Праздничные поздравления волонтеры готовят и для пожилых людей. Им будут дарить подарки к Рождеству и на старый Новый год.

«Как пройдут основные праздники и мы поздравим детей, тогда сможем подарить подарки и уделить внимание бабушкам и дедушкам. Пока мы им передали творческие наборы, пряжу, из которой они вяжут подарки друг другу», ― отметила Валерия Петрусевич.

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