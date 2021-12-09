Эксперт по туризму Лукьяненко объяснила, чего гостям Крыма не хватает на Новый год

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, что останавливает некоторых туристов от посещения полуострова, в том числе в новогодние праздники. Также специалист объяснила, что необходимо сделать для привлечений гостей на Крымский полуостров в праздничный зимний период.

На данный момент все номера в самых известных отелях Крымского полуострова забронированы, как и гостевые дома в популярных туристических местах, несмотря на высокие цены из-за спроса. При этом, по всей видимости, никаких массовых мероприятий в регионе на Новый год, к сожалению, не будет из-за эпидемиологической ситуации.

Лукьяненко подтвердила, что отели Крыма, которые могут предложить широкий спектр услуг, например, хороший ресторан, SPA и новогодние программы, забронированы заблаговременно и показывают хорошую загрузку.

«Серьезный камень преткновения — это вопрос стоимости дороги до Крыма. Если посмотреть на цены на авиабилеты, то мы увидим, что ни о чем доступном они не говорят. К сожалению, так и не запущен поезд, который бы соединял удобнее, например, Южный берег с Черноморским побережьем Кавказа. Немного рейсов в сторону Краснодара, и не столь они удобные, чтобы туда тоже можно было быстро попасть. То есть полуостров не очень удобен в вопросе транспортировки, что сокращает интерес туристов к региону», — заявила собеседница ФАН.

пресс-служба аэропорта Симферополь /

Чтобы привлечь новых гостей на полуостров, необходимо удешевить для них поездку в Крым — это самое главное, считает эксперт. Вторым по значимости является вопрос развлечения гостей, им должны заниматься местные муниципальные власти городов и поселков.

«То есть туристам должно быть нескучно на Новый год. Например, если люди заселятся в небольшой отель, то как они должны праздновать? Пойти с бутылкой вина на набережную — это как минимум неэстетично. Соответственно, нужны специальные программы, мероприятия на свежем воздухе, если это позволяет эпидемиологическая ситуация. После каждого Нового года у нас туристы, к сожалению, жалуются, что им скучно», — призналась эксперт.

По ее словам, из-за этого Крым лишается целевой группы — молодежи, которая из-за отсутствия развлечений выберет другие места отдыха. Впрочем, те ребята, которые любят активный отдых, они и в горах сами себе программы придумают и устроят, даже распределят роли, кто у них будет Дедом Морозом и Снегурочкой на Новый год.

Напомним, ранее ФАН ресторатор Игорь Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму. Отметим, что теперь общепит на полуострове при выполнении ряда требований может работать и ночью.