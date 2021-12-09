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Эксперт по туризму Лукьяненко объяснила, чего гостям Крыма не хватает на Новый год

Общество
Эксперт по туризму Лукьяненко объяснила, чего гостям Крыма не хватает на Новый год
Невские Новости  /  Арег Эрван

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, что останавливает некоторых туристов от посещения полуострова, в том числе в новогодние праздники. Также специалист объяснила, что необходимо сделать для привлечений гостей на Крымский полуостров в праздничный зимний период.

На данный момент все номера в самых известных отелях Крымского полуострова забронированы, как и гостевые дома в популярных туристических местах, несмотря на высокие цены из-за спроса. При этом, по всей видимости, никаких массовых мероприятий в регионе на Новый год, к сожалению, не будет из-за эпидемиологической ситуации.

Лукьяненко подтвердила, что отели Крыма, которые могут предложить широкий спектр услуг, например, хороший ресторан, SPA и новогодние программы, забронированы заблаговременно и показывают хорошую загрузку.

«Серьезный камень преткновения — это вопрос стоимости дороги до Крыма. Если посмотреть на цены на авиабилеты, то мы увидим, что ни о чем доступном они не говорят. К сожалению, так и не запущен поезд, который бы соединял удобнее, например, Южный берег с Черноморским побережьем Кавказа. Немного рейсов в сторону Краснодара, и не столь они удобные, чтобы туда тоже можно было быстро попасть. То есть полуостров не очень удобен в вопросе транспортировки, что сокращает интерес туристов к региону», — заявила собеседница ФАН.

Эксперт по туризму Лукьяненко объяснила, чего гостям Крыма не хватает на Новый год
пресс-служба аэропорта Симферополь /

Чтобы привлечь новых гостей на полуостров, необходимо удешевить для них поездку в Крым — это самое главное, считает эксперт. Вторым по значимости является вопрос развлечения гостей, им должны заниматься местные муниципальные власти городов и поселков.

«То есть туристам должно быть нескучно на Новый год. Например, если люди заселятся в небольшой отель, то как они должны праздновать? Пойти с бутылкой вина на набережную — это как минимум неэстетично. Соответственно, нужны специальные программы, мероприятия на свежем воздухе, если это позволяет эпидемиологическая ситуация. После каждого Нового года у нас туристы, к сожалению, жалуются, что им скучно», — призналась эксперт.

По ее словам, из-за этого Крым лишается целевой группы — молодежи, которая из-за отсутствия развлечений выберет другие места отдыха. Впрочем, те ребята, которые любят активный отдых, они и в горах сами себе программы придумают и устроят, даже распределят роли, кто у них будет Дедом Морозом и Снегурочкой на Новый год.

Напомним, ранее ФАН ресторатор Игорь Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму. Отметим, что теперь общепит на полуострове при выполнении ряда требований может работать и ночью.

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