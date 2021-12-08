После полутора лет в приюте подросток из Крыма наконец вернулся домой

История крымского подростка из Белогорского района длится уже не один год. Мальчик, у которого есть родители, бабушка и родная тетя, был вынужден полтора года жить в приюте в другом регионе и бороться за свои права быть рядом с родными.

Как стало известно ФАН, на днях Михаил (имя изменено) вернулся домой и сейчас живет с бабушкой и уже даже пошел в школу. Для него восстановление в школе очень важно, так как вскоре его ждет сдача ЕГЭ.

Об этой ситуации мы рассказывали уже несколько раз (подробнее по ссылке). Родители подростка развелись еще в 2009 году, долгое время мальчик жил с бабушкой и тетей. С 2011 года родственники начали обращаться в службы опеки и попечительства Белогорского района с просьбами о принятии мер в отношении матери детей, которая не исполняла родительские обязанности. Женщина постоянно находилась в разных населенных пунктах Крыма, а также на Украине.

В 2020 году мальчик по стечению странных обстоятельств оказался в приюте Севастополя и при многочисленных живых родственниках провел там полтора года. Михаил хочет жить с бабушкой, но по закону, если родители не лишены родительских прав, ему полагается быть с мамой и папой.

Долгое время бабушка и тетя вместе с адвокатом подавали множество обращений в органы опеки, уполномоченным по правам ребенка, в прокуратуру, СК России и другие организации, но помочь ему никто так и не смог. Да и сам подросток уже обращался к компетентным органам: когда некоторое время он находился в Тюмени у родственников, писал о том, что его мать не выполняла родительских обязательств, «алименты присваивала и содержала на них всех своих мужиков. Горячую еду она вообще не готовила» (из письма подростка уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову).

ТАСС / Пахомова Людмила

В 2019 году он обращался в крымскую прокуратуру с заявлением об отказе проживать и с отцом, и с матерью, но получил в ответ отказы от компетентных органов. Как рассказала нам тетя мальчика, он сегодня находится рядом с бабушкой только благодаря своим действиям: парень связался с отцом и договорился, что тот заберет его из приюта и позволит жить с бабушкой.

«На все наши обращения мы получали отписки. Ребенок полтора года находился в приюте и все это время мы не могли добиться для него статуса ребенка, оставшегося без родительского попечения, чтобы он спокойно жил с нами. Он вчера уже пошел в школу, его приняли, но еще ждут документы из приюта, их отец не забрал. Когда племянник жил в приюте в Севастополе, мы с бабушкой передавали ему деньги на карманные расходы, на питание, литературу, интернет, мобильную связь. По сути, обеспечением ребенка это все время мы так же и занимались», — поясняет тетя подростка.

Как говорит тетя, Михаил разочарован тем, что даже после того, как он выложил свое обращение в Сети летом 2021 года с просьбой помочь решить ситуацию, профильные ведомства так и не смогли добиться того, чтобы он оказался дома. По сути, то, что он сейчас живет у бабушки — это его личная заслуга, так как он сам пообщался с отцом и договорился о том, что будет находиться у родственницы.

Тем временем, как поясняет адвокат семьи Ольга Ваганова, на днях должна быть назначена дата судебного заседания: бабушка подавала исковое заявление об ограничении родительских прав мамы и папы мальчика.

Это, конечно, длительный процесс, и если вопрос решится в пользу мальчика с его родственниками, то родители будут ограничены в родительских правах и встречи парня с ними будут проходить только с согласия органов опеки.

«Ему пришлось договориться с папой, потому что это был единственный шанс встретить Новый год с семьей и не находиться больше в приюте. Притом органы опеки, прокуратура и другие ведомства не видели оснований для того, чтобы он получил статус ребенка, который остался без родительской опеки. То, что ребенок находился полтора года в приюте, это, видимо, не показатель того, что родителям он не интересен. Мы будем эти вопросы поднимать», — подчеркнула Ольга Ваганова.

ТАСС / Сергей Мальгавко/

Такой процесс может затянуться от полугода до года. Возникает вопрос: через год подростку исполнится 18 лет, и, возможно, процесс закончится аккурат к этому периоду, зачем инициировать процесс по ограничению родительских прав? Однако здесь вопрос сложнее, чем просто ограничение в родительских правах, говорит адвокат.

«У нас же есть права наследования, права на алименты. К примеру, если кто-то из родителей получит травму и захочет подать на ребенка на алименты, то после ограничения прав или лишения прав у них таких возможностей не будет», ― объяснила адвокат.

ФАН будет следить за тем, как решится данная ситуация. Возможно, она станет примером для других семей, которые столкнулись с подобными проблемами и не могут сами решить их.

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