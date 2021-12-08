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Крымские чиновники назвали причину высокой стоимости недвижимости на полуострове

Общество
Крымские чиновники назвали причину высокой стоимости недвижимости на полуострове
Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым  / 

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Елена Палкина объяснила рост цен на недвижимость на полуострове, а также рассказала, сколько к 2030 году в регионе планируется ввести квадратных метров.

Отметим, что практически каждый год недвижимость в Крыму и Севастополе дорожает на 10% и более. Известно, что сегодня в среднем стоимость одного квадратного метра, например, в Симферополе, составляет порядка 100 тыс. рублей. Даже за пределами городов стоимость участков под ИЖС за последние два года выросла на 40-50%.

По словам Палкиной, с момента воссоединения Крыма с Россией на территории республики было введено порядка 5 млн кв. м жилья. При этом в целях достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач между РК и Министерством строительства РФ были подписаны соглашения, согласно которым ввод жилья к 2030 году должен составлять не менее 1,5 млн кв. м.

«Показатели, которые определены соглашением в этом году, установлены в размере 741 тыс. кв. м. На сегодняшний момент ввод жилья составляет 563 тыс. кв. м. По состоянию на 1 ноября в РК выдано 6800 ипотек, наблюдается существенный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Елена Палкина.

Спрос превышает предложение: почему в Крыму и Севастополе такая дорогая недвижимость
ФБА «Экономика сегодня» /

Замминистра добавила, что на сегодняшний день спрос превышает предложение, поэтому жилье в регионе не такое доступное. Все может измениться, если предложений будет больше. Также по этому поводу высказалась руководитель регионального проектного офиса аппарата совета министров РК Наталья Писарева. Она отметила, что ежегодно в Крым на ПМЖ переезжает более 40 тыс. человек.

«Я думаю, что мы никогда не догоним этот спрос со своим предложением. Конечно, хотелось бы увидеть доступное жилье, но с учетом того, как развивается Республика Крым и сколько хочет здесь проживать людей, я думаю, в ближайшие годы мы вряд ли увидим ту цену, за которую сами крымчане могут позволить купить себе жилье», — призналась Писарева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Спрос превышает предложение: почему в Крыму и Севастополе такая дорогая недвижимость
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

При этом заместитель председателя совета министров РК Светлана Маслова обратила внимание, что власти республики постоянно работают над повышением уровня доходов граждан. По официальным данным, средняя зарплата в регионе в 2021 году — порядка 32 тыс. рублей, поэтому с учетом постепенного повышения уровня доходов и возможности ипотечного и льготного кредитования жилье на полуострове будет становиться доступнее, считает Маслова.

Напомним, ранее эксперт по недвижимости Анна Костина рассказала ФАН, когда стоит покупать жилье в Крыму. Она отметила, что в основном ее клиенты — россияне с материковой части.

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крым жилье строительство
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