Крымский блогер показал на видео, как наполнилось Симферопольское водохранилище

Крымский блогер Александр Талызин рассказал в комментарии ФАН, как сейчас обстоит ситуация с наполненностью Симферопольского водохранилища. Также он сообщил, есть ли какие-то проблемы с водоснабжением жителей крымской столицы.

Проливные дожди на полуострове пополнили запасы водохранилищ естественного стока. Всего за ноябрь Симферопольское водохранилище наполнилось почти на 780 тыс. кубометров. В целом же сейчас запас воды в крымских водохранилищах в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более 106 млн кубометров.

Блогер опубликовал видео на своем YouTube-канале, где показал, как выглядело Симферопольское водохранилище в декабре прошлого года, когда там запасов воды было около 4,9 млн кубометров, и сейчас перед началом зимы.

«Сложно сказать, сколько там точно воды, — я не мониторил, но по периметру края, где река Салгир впадает в водохранилище, там, по сравнению с ноябрем, воды стало в 1,5–1,8 раза больше. При этом если сравнивать с январем прошлого года, когда мне удалось зафиксировать минимальный объем, то сейчас воды в два раза больше точно. Синоптики обещают нам теплую и снежную зиму, если их прогноз реально сбудется, то уровень воды в водохранилище к весне будет больше», — заявил собеседник ФАН.

Данное видео снято в ноябре этого года, а то, что ниже, — в начале зимы прошлого года. Каждый может сравнить изменения, произошедшие в водохранилище. Вместе с тем блогер добавил, что в Симферополе сейчас проблем с водой нет, подача идет стабильная, за исключением каких-то ремонтных работ в связи с переключением на новые водные линии.

«Единственное, что могу отметить, — иногда ощущается не совсем приятный запах у воды. Похожая ситуация была, когда в водохранилище было очень мало воды. Тогда водоканал объяснял это тем, что для промывки фильтров нужно тратить очень большое количество воды, поэтому они сократили периодичность их промывки, из-за чего и был этот неприятный запах. Сейчас он тоже иногда проскакивает и его можно, скажем так, уловить. В остальном никаких проблем с водой нет», — констатировал Александр Талызин.

Для сравнения: обратите внимание на две бетонные плиты. В декабре 2020-го воды рядом с ними и близко не было, сегодня же ситуация разительно иная.

коллаж Федерального агентства новостей /

Обратим внимание, что два последних года Крым переживал засушливый период, в частности выпадало осадков меньше нормы, что привело к вододефициту и необходимости введения графиков подачи воды населению. При этом уже в мае этого года графики подачи воды в столице Крыма были отменены. Этого удалось добиться благодаря бурению скважин и добыче воды из подземных источников.

Ранее ученый Борис Калинин рассказал ФАН, как украинское наследие лишает Крым пресной воды. Также эксперт объяснил, какие, по его мнению, основные проблемы с водой на полуострове.