Крымская АЭС уходит в небытие: атомную электростанцию начали разбирать по кускам

В крымском городе Щелкино сегодня начался снос известного объекта ― недостроенного реакторного отделения Крымской атомной электростанции, которое и строилось для обслуживания АЭС.

Для проведения всех работ по демонтажу отведен год. Подрядчик должен справиться с задачей до конца 2022 года, передает ФАН. Сейчас территория недостроя ограждена, на месте находятся рабочие, еще прошлой весной туда могли попасть все желающие, хоть это было и опасно.

«Снос всех объектов на территории планируется провести за год. Подрядчик начал работы по разбору реакторного отделения. Это один из самых сложных объектов на площадке», ― рассказал замначальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения Минстроя Крыма Сергей Горбов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Напомним, что решение о сносе недостроенных зданий АЭС было принято в начале этого года. За отведенное время демонтируют шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров. Среди объектов под снос есть первый блок, построенный на 80%, второй ― 18%.

По данным министерства строительства Крыма, стройматериалы, которые останутся после разбора объектов Крымской АЭС, переработают и потом используют во время строительства на других площадках. Разбор зданий идет за средства инвестора, бюджетные средства на эти меры не выделяли.

Ранее ФАН рассказывал, что уже высказывались идеи о том, что недострой можно превратить в интересный арт-объект или оборудовать его как место, которое привлечет еще больше диггеров и сталкеров. Однако, как говорит глава Крыма Сергей Аксенов, пока четких планов о создании чего-то на месте АЭС нет. В местной администрации, конечно, имеют идеи, но пока без особой конкретики.

«Инвестор приведет площадку [в порядок], уберут все строения, это будет не стройплощадка ― вплоть до того, что там будут зеленые насаждения, досуговое какое-то место. Задача ― привести площадку в соответствие для возможности реализации других проектов», ― сказал Аксенов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Строительство АЭС в Ленинском районе Крыма началось в 1984 году и должно было завершиться к 1989 году. При строительстве учитывали все достижения атомной энергетики того времени. Специально для сотрудников АЭС построили соседний город Щелкино, где как раз должен был жить персонал.

Однако авария на АЭС в Чернобыле поставила на строительстве крест на крымской объекте. Недостроенная станция так и осталась стоять частично достроенной в течение более 30 лет. Причем в украинские времена здесь проводились развлекательные мероприятия и дискотеки, АЭС стала площадкой для музыкального фестиваля «Республика КаZантип», позже привлекала представителей неформальной молодежи и любителей побродить по недостроям. Какое-то время здесь даже работал водочный завод в одном из недостроенных корпусов. Также развалины Крымской АЭС использовали в время съемок картины «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука.

Ранее ФАН публиковал большой фоторепортаж корреспондента редакции с исторического объекта, который вскоре останется только на в памяти крымчан и туристов, успешных его посетить.