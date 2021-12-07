Крымские предприниматели рассказали, как ведут бизнес в условиях серьезных ограничений

Крымские предприниматели рассказали в комментарии ФАН, смогли ли они вернуться к экономическим показателям 2019 года в своей работе и кому приходится до сих пор разгребать последствия пандемийного 2020 года.

Омбудсмен по правам предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая сообщила, что по итогам девяти месяцев этого года только 44% предприятий в Крыму смогли восстановить обороты, которые у них наблюдались до апреля 2020 года.

«48,8% указали на снижение оборотов. Незначительная часть респондентов заявили о смене сферы деятельности, а 0,8% заявили о закрытии», — сказала ранее Светлана Лужецкая в эфире радио «Спутник в Крыму».

Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

ФАН пообщался с представителями различных сфер предоставления услуг в Крыму и выяснил, как на их бизнесе сказались коронавирус и связанные с ним ограничения.

Хозяйка мини-хостела под Керчью Ольга Павлова в межсезонье пока решила не работать. Говорит, что дешевле не сдавать номера, чем платить за электричество, отопление, воду, работу персонала.

«Курортный сезон выдался удачным, летом у нас было много гостей, поэтому в целом зиму продержимся и без сдачи жилья. Раньше сдавали номера до ноября, потом — в Новый год и начинали сезон в апреле. Причем сейчас надо еще успеть до 1 января пройти процедуру классификации, чтобы работать легально и, возможно, улучшать сервис, уже позже — принимать гостей круглогодично. Посмотрим, получится ли», — говорит керчанка.

Владелец мебельной компании в Симферополе, которая занимается в основном сборкой кухонных гарнитуров, говорит, что в прошлом году ему пришлось сократить штат вдвое. Только в ноябре он снова вернул к работе двух сотрудников. Сейчас, говорит, вышел на стабильное количество заказов, которые могут покрывать затраты и зарплаты четырех работников.

«У нас в прошлом году были серьезные простои. Иногда заказов не было по две-три недели. Люди боялись тратить деньги, и я это понимаю, сам опасался тогда машину покупать. Сейчас стабильно уже по одной-две кухни в неделю собираем», — рассказал Олег.

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Симферополец Игорь работает в одной из компаний по аренде автомобилей. По его словам, интерес к этому направлению в Крыму только растет. Спрос на машины есть даже в межсезонье.

«Летом у нас машины разлетались, как горячие пирожки. Только нам возвращают люди машину перед отлетом из аэропорта, уже почти сразу ее забирают те, кто только прилетел. Простоя не было совершенно, даже иногда не хватало машин. Там что в нашем случае эта сфера не пострадала», — поделился мужчина.

Елена Меньшова раньше работала официанткой в одном из небольших кафе Симферополя. Когда только началась пандемия, глава заведения выплачивал им зарплаты и старался не сокращать штат. Пытались оставаться на плаву на доставках и блюдах на вынос, однако это не помогло. С сентября 2020 года девушка перестала там работать. По ее словам, она прошла курсы СММ, теперь работает удаленно.

«Пока, конечно, не скажу, что моя зарплата сильно отличается от той, что была. Но зато работаю дома, не трачу деньги на проезд и еду на работе. Насколько сейчас знаю, в том кафе уже сократили штат на 70%, дела идут не очень. Летом еще было более или менее неплохо, но сейчас тишина. Моя знакомая администратор говорит, что пока они в минусе», — пояснила Елена.

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