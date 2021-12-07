Топ-5 мест, где в Крыму туристы могут встретить Новый год

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала в комментарии ФАН, какие в Крыму есть топ-5 мест для встречи Нового года. Также она объяснила, что необходимо улучшить на полуострове для еще большего привлечения туристов зимой, в частности в новогодние праздники.

Уровень бронирования наиболее популярных отелей в Крыму на новогодние каникулы близок к 100%, в других же местах — 60% и выше. При этом минимальная стоимость десятидневного тура на двоих с перелетом в период с 24 по 30 декабря обойдется не менее чем в 60 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Туда, где тепло, красиво, зелено, исторично — Южный берег Крыма, и направится основная часть наших гостей. Все-таки встречать Новый год под пальмой — экзотично и интересно. Более того, набережные наших крымских городов приведены в порядок, очень нарядно и красиво украшены, поэтому они создают праздничное настроение. Я думаю, Севастополь не будет отставать по популярности от ЮБК, поскольку многие приедут к родственникам, друзьям. При этом севастопольские бухты в праздничной иллюминации будут особенно эффектны. Морские прогулки в Балаклаве в любое время года будут актуальны, потому что в Балаклавской бухте всегда штиль, а прогуляться по этой пиратской гавани всегда интересно и красиво, особенно в новогодние праздники», — заявила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Еще одно топовое место на полуострове для встречи Нового года — это крымские горы, здесь много интересных объектов и колоритных гостевых домов, которые находятся вдали от городской суеты, добавила Лукьяненко.

«В наших горах в теплой дружественной компании можно запросто встретить новогодние праздники. Основная часть таких баз — в Бахчисарайском районе, поэтому и столица этого района — Бахчисарай — тоже не останется без внимания туристов. Только стоит представить, какие приятные ароматы от местных кофеен там будут стоять 1 января! Я считаю, это будет очень вкусно и интересно для туристов. Затрудняюсь ответить, насколько восточное побережье будет притягательно для туристов, поскольку нужно посмотреть, как там подготовились к новогодним праздникам для встречи гостей», — отметила эксперт.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По словам Екатерины Лукьяненко, южнобережные города и поселки, а также Севастополь, Балаклава, Бахчисарай и горный Крым, особенно Чатыр-Даг с его пещерами, где любители горного отдыха часто встречают Новый год, и занимают тот самый топ-5 мест, где можно провести новогодние праздники.

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