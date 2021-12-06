Сенатор Колбин прокомментировал идею объединить Крым и Севастополь в один регион

Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Колбин в комментарии ФАН рассказал, что он думает о возможности объединения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Также он объяснил, как жители города-героя относятся к подобным идеям.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от РК Сергей Цеков сообщил, что полуостров должен быть одним субъектом РФ — Республика Крым, в составе которой должен находиться город Севастополь. При этом он считает, что власти Севастополя будут против этого слияния, поскольку это будет восприниматься как посягательство на независимость и права тех или иных территорий.

«Насколько я понял из публикации, сенатор Цеков в общении со СМИ высказал свое личное мнение по поводу объединения субъектов. Оно может у него быть. Я как представитель законодательного собрания города Севастополя в Совете Федерации РФ выражаю мнение делегировавших меня депутатов, представляющих всех севастопольцев. Но это и мое личное мнение, на которое я тоже имею право. Моя позиция основана исключительно на законодательстве РФ. Ст.2 Федерального конституционного закона №6 прямо предусматривает «Со дня принятия в РФ Республики Крым в составе РФ образуются новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь». Поэтому в ст.65 Конституции РФ статус города Севастополя закреплен как отдельный субъект — город федерального значения», — заявил собеседник ФАН.

sevastopol.er.ru / Партия «Единая Россия»

По словам Колбина, это соответствует исторически сложившейся ситуации. Он отметил, что город Севастополь был основан как база Черноморского флота и продолжает ею оставаться, что предполагает особенности его развития и управления.

«Что касается замечания сенатора Цекова о нежелании властей города Севастополя рассматривать вопрос объединения субъектов. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ», вопрос об образовании нового субъекта выносится на референдумы субъектов РФ, которые решили объединиться. Я по долгу службы и как житель Севастополя общаюсь с большим количеством севастопольцев, мне никогда не приходилось слышать пожелания объединить Севастополь с другим субъектом РФ. Власти города четко выражают позицию горожан», — подчеркнул сенатор Совета Федерации РФ.

Отметим, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступает против объединения Крыма и Севастополя. Такую позицию он высказал еще в 2019 году и придерживается ее по сегодняшний день. Два года назад он сообщил, что считает существование Крыма и Севастополя в виде отдельных субъектов России единственно возможным вариантом.

Ранее ФАН рассказывал, что Севастополь первым в России сформировал коллективный иммунитет к COVID-19. На данный момент этот показатель превышает 80%.