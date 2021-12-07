Правоохранители расследуют смерть главы крымского представительства «Аэрофлота»

Симферополь, 7 декабря. Главу крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» обнаружили мертвым. По предварительной информации, инцидент случился в воскресенье, 5 декабря. Факт гибели мужчины подтвердил ФАН источник в силовых структурах. Сейчас правоохранители занимаются выяснением деталей произошедшего и проверкой различных версий случившегося.

При этом официальных комментариев от самой авиакомпании или правоохранительных органов пока нет. По информации Telegram-канала Мash, мужчина решил добровольно уйти из жизни, а в куртке оставил предсмертную записку.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве правоохранители задержали планировавшего устроить теракт в школе подростка. Задержание вооруженного молодого человека провели рядом с одним из образовательных учреждений столицы.