Стало известно, почему из Крыма на Украину могли вывезти краснокнижного дельфина

В крымском центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали в комментарии ФАН, почему из региона могли незаконно вывезти дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 млн рублей. Также в Центре объяснили, почему этот вид дельфина (черноморская афалина) занесен в Красную книгу.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, крымская компания по поддельным документам, а именно сертификату СИТЕС, вывезла на Украину живого дельфина. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливается происхождение дельфина.

«Да, к сожалению, до сих пор есть лица, которые посредством криминальных махинаций продают черноморских афалин, в том числе за границу для использования в коммерции. Для того, чтобы исключить возможность подделки документов, необходимо введение генетической паспортизации животных — с недавнего времени в Крыму нашими коллегами ведется такая работа, и она требует развития. Конкретно по этому дельфину мы не обладаем информацией, и, по сути, кличка мало что значит в таком контексте, так как злоумышленники могут менять ее ради путаницы. При этом недобросовестным людям гораздо проще незаконно поймать или купить дельфина из Черного моря, чем тратить куда более баснословные деньги на его приобретение и транспортировку из страны, где вылов не запрещен», — заявили в «Безмятежном Море».

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Вместе с тем в крымском центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» добавили, что черноморская афалина занесена в Красную книгу, поскольку ранее являлась объектом дельфинобойного промысла, который серьезно подорвал популяцию. Кроме того, этот подвид географически изолирован и обитает только в Черном море, из-за чего он очень уязвим перед антропогенным воздействием.

В настоящее время сильнее всего на сокращение популяции (в продолжение запрещенной прямой охоте) влияет рыболовный промысел, способствующий их запутыванию в сетях, объяснили ФАН в центре реабилитации дельфинов.

Ранее сообщалось, что на западе Крыма могут построить голландскую деревню с экомузеем. При этом ее владельцем может оказаться немец, предки которого на полуострове занимались растениеводством и разведением овец.