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Крымский сенатор Цеков рассказал, кто стоял за развалом Советского Союза

Общество
Крымский сенатор Цеков рассказал, кто стоял за развалом Советского Союза
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, кто, по его мнению, виновен в развале Советского Союза. Он объяснил, когда была поставлена запятая в расколе страны, а позже — окончательная точка.

По его словам, за этим стоят западные государства, в тот период никто не понимал, что на протяжении многих десятилетий предметно велась работа по разрушению страны.

«Мы должны сегодня это понимать. Если мы вернемся в начало XX века, период февральско-октябрьской революции (1917 года. — Прим. ФАН), то тоже, наверное, поймем, что и за тем разрушением нашей страны — тогда Российской империи — тоже стояли западные государства.

Западные государства всегда мечтали об ослаблении России, в этом направлении они работают для себя десятилетиями, столетиями соответствующим образом. В частности, они и сегодня очень интенсивно работают в этом направлении», — заявил Цеков.

Крымский сенатор Цеков рассказал, кто стоял за развалом Советского Союза
council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Если вспомнить исторические события с XVIII по XXI век, то выяснится, что сильная Россия никогда не нужна была европейским государствам, сильная страна оказалась не нужна в какой-то период и США, добавил сенатор. Хотя фактически до Второй мировой войны отношения между Россией и США были неплохими.

«Но при этом мы должны понимать, что внутри нашего государства работали так называемые агенты влияния, которые этот процесс осуществляли и тогда, в период февральско-октябрьской социалистической революции, и сегодня», — сказал член комитета Совета Федерации по международным делам на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

При этом Сергей Цеков добавил, что 8 декабря 1991 года, когда был подписан текст Беловежских соглашений, является точкой во всех этапах разрушения Советского Союза, а запятая была поставлена 24 августа, когда был принят акт о независимости Украины. Сенатор признался, что для него разрушение Советского Союза стало трагедией.

Ранее киевский экономист Александр Савченко объяснил, каким образом украинцы осознанно развалили СССР. Примечательно, что он является бывшим заместителем председателя НБУ.

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Все новости / Общество / Крымский сенатор Цеков рассказал, кто стоял за развалом Советского Союза
цеков развал ссср беловежские соглашения
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