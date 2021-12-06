Местные жители устроили массовую драку на дороге из-за ДТП в Крыму

В Крыму на прошедших выходных случилось дорожно-транспортное происшествие, после которого, по некоторым данным, был избит виновник аварии. Соответствующее видео только сейчас попало в социальные сети.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, предварительно установлено, что 4 декабря в селе Заречное Симферопольского района произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Skoda.

«В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию», — заявили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На кадрах опубликованного видео в Сети можно увидеть, как на проезжей части стоят поврежденные автомобили после ДТП, а толпа неизвестных мужчин избивает одного человека, который в итоге остается лежать на земле без сознания.

В комментарии ФАН один из осведомленных жителей села рассказал, что в потасовке участвовали более 20 человек, в том числе и женщины. Указывается, что кто-то вступал в драку, другие же, наоборот, пытались развести людей в разные стороны. Все это время звучала нецензурная брань на повышенных тонах. Причем успокаиваться разгорячившиеся мужчины не стали даже тогда, когда на место ДТП приехали сотрудники ДПС. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что полиция задержала мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе. Известно, что у дебоширов изъяли охолощенный автомат.