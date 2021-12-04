На западе Крыма могут построить голландскую деревню с экомузеем

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Мартинс» в селе Новоселовка в Раздольненском районе Крыма планирует создать в селе настоящий экомузей под открытым небом. Об этом ФАН рассказал депутат Государственной думы от Крыма Леонид Бабашов.

Хозяйство «Мартинс» — крупнейший поставщик козьего молока для крымских сыроделов. Его хозяин ― немец Вилли Мартинс. Сам он рассказывает об особой связи с Новоселовкой, которая в царские времена называлось Эльгеры-Монтанай, или хутор Мартинсов.

Как он рассказывает, здесь его предки занимались растениеводством, выращивали лошадей, а также были основными поставщиками коней в Российскую армию в Крыму. Причем еще один предок занимался разведением овец в восточной части полуострова.

«Владелец фермы Вилли Мартинс планирует не только развивать животноводство и производство сыра, но и создать в селе настоящий экомузей под открытым небом — голландскую деревню. Объект будет посвящен культуре и жизни фризов — народности с севера Голландии, которые в старину жили в Крыму», — поделился Леонид Бабашов.

vk.com / Марина Перфильева

Сейчас на ферме содержатся 350 коз разных молочных пород, некоторые козы из Италии, они охотно идут к человеку. Одна молочная коза тут дает порядка 800 литров молока. Большую его часть продают крымским сыроделам, остальное используют для собственного производства нескольких сортов сыра.

«Считаю, что такие предприятия очень важны для республики, мы должны помогать и создавать условия для производства. Раздольненский район на западе Крыма — это сельский район, который активно развивается, каждый год появляются новые предприятия. Со своей стороны государство строит дороги, ремонтирует водопроводы, а также продолжает газификацию населенных пунктов», — сказал депутат Госдумы.

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