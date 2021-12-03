Крымский поисковик Щербина: «Каждый год поднимаем останки 20-30 погибших в ВОВ солдат»

В России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. В этот день страна чтит память павших защитников Родины. Корреспондент ФАН пообщался с координатором проекта «Крым фронт» Жанной Щербиной о том, какой вклад делают поисковики в сохранение и увековечение памяти о павших в боях защитниках Отечества.

«Я являюсь координатором проекта «Крым фронт». Наша поисковая организация называется КРППАОО «Отчизна» (республиканское объединение поисковых отрядов). В каждом городе у нас есть отряды, которые работают на волонтерских началах и регулярно выезжают на поиски. Большую часть времени работа ведется за компьютером в архивах. Сейчас множество документов оцифровано и выложено в открытый доступ, там и боевые донесения, и карты с расположением полков частей, где они были и в какие даты», — рассказывает Жанна Щербина.

Сначала поисковики изучают архивные документы, потом выезжают на место и проводят разведку: с металлоискателями начинают искать на месте, есть ли там какие-то атрибуты войны ― экипировка, каски, возможно, гильзы. Эти находки символизируют, что в этом месте был бой и, возможно, есть и останки.

ТАСС / Алексей Павлишак

Жанна Щербина с коллегами работают в районе Феодосии. В 1942 году в Крыму были серьезные бои, но в апреле-мае советские части уходили; здесь осталось много незахороненных останков, так как были большие потери, никто не занимался захоронением.

Дальше в работе начинает шурфовка ― по сигналу металлоискателя копают землю и проверяют, что есть на этом месте.

«Иногда находим ложки, кружки, кусок каски, осколки от снарядов. То есть понятно, что здесь был солдат. Мы место проверяем, видим, что нет ничего кроме осколков, тогда их убираем, яму засыпаем и идем работать дальше. Не бывает так, что мы каждый раз копнули, и в каждой яме у нас боец. Бывает, что мы ходим неделю и только осколки с поля выносим. Иногда находим принадлежности солдат — каски, котелки, кружки, а солдат — нет. Скорее всего, значит, либо они с этого места ушли, оставив вещи здесь, либо их перезахоронили уже где-то», — делится координатор проекта «Крым фронт».

feo.rk.gov.ru / Правительство Республики Крым

Все найденные останки солдат хранятся, несколько раз в год происходят захоронения. Так, 3 декабря в Керчи с почестями перезахоронили в братской могиле останки 253 красноармейцев, освобождавших город.

«Мы уже пять-шесть лет работаем на одном и том же поле. И каждый год с небольшого участка поля поднимаем останки 20-30 солдат. Так как это пахотное поле, то мы зависим от фермеров. Работаем в конце мая и осенью, после того как сняли урожай и еще не подготовили земли под новые посевы», — рассказывает поисковик.

telegram.org / Официальный канал Главы администрации г. Керчи

Сама Жанна Щербина говорит, что в поисковый отряд пошла из патриотических соображений и чувства долга, желая не допустить того, чтобы память о ВОВ растоптали.

«После событий 2014 года я находилась в Харькове, мне было очень неприятно смотреть на все происходящее там. Поэтому когда я приехала домой в Феодосию, я искала, что бы сделать такого, чтобы не допустить повторения происходящего на Украине. Меня больше всего волновало то, какое там отношение к Великой Отечественной войне. Мне хотелось себя применить, чтобы моя печаль и боль перешли в полезную деятельность. Так и я стала заниматься этим делом», — поделилась девушка.

ТАСС / Алексей Павлишак

Кроме архивной работы и работы в полях поисковики занимаются общением с родственниками погибших и пропавших в годы войны. За несколько лет Жанна Щербина с коллегой нашла и сфотографировала все братские могилы в Крыму. Теперь родственники могут найти имена своих близких на памятниках, узнать о состоянии могил погибших.

Ранее ФАН рассказывал, что фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе поселка Мысхако в Краснодарском крае. Снаряд было решено взорвать в Черном море, однако при подрыве пострадали несколько домов и гостиница.