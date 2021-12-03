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Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
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Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
pixabay.com  /  truthseeker08

Инвалиды в Крыму сталкиваются с проблемами, которые пытаются решить как руководство полуострова, так и различные организации, чья деятельность направлена на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в республике проживает свыше 130 тысяч таких людей, многие переезжают в город Саки — именно там в большей степени сформирована доступная среда для комфортной жизни инвалидов-колясочников.

Председатель РОО «Крымская республиканская ассоциация предпринимателей-инвалидов» Иван Плохотниченко рассказал, с какими проблемами в регионе сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Инвалидность — такое состояние, которое человек может получить на любом этапе его жизненного пути. Никто от этого не застрахован. Проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в Крыму, — это в первую очередь недоступность медицинских услуг. Инвалиды — это чаще люди с букетом хронических заболеваний. Медицинская помощь должна быть постоянной, но из-за очередей невозможно попасть к узким специалистам долгое время, плюс коронавирус», — объясняет Иван Плохотниченко.

Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
pixabay.com /

Также многие сталкиваются с отсутствием доступной среды — высокие бордюры, необорудованные остановки общественного транспорта под низкопрофильные троллейбусы. При этом есть сложности с трудоустройством из-за количества рабочих мест.

Кроме того, часто встает вопрос обеспечения инвалидов специально оборудованным жильем. Некоторые стоят в очереди на получение собственных квадратных метров десятки лет.

«Мы обследовали недавно с представителями госстройнадзора дома, которые недавно сдавали в эксплуатацию. К сожалению, ни один из них практически не доступен для инвалидов, все они построены с нарушениями норм доступности», — сказал Иван Плохотниченко.

Как считает заместитель председателя РОО «Крымская республиканская ассоциация предпринимателей-инвалидов» Наталья Никитина, полуострову не хватает специально оборудованного медицинско-реабилитационного центра, где инвалиды могли бы проходить диспансеризацию, лечение, реабилитацию.

Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Невские Новости
Дело в том, что даже современные больницы в республике не оборудованы для приема людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно с инвалидностью I и II группы (колясочники, лежачие). В связи с этим возникают вполне логичные вопросы: как лежачий человек будет проходить диспансеризацию, делать флюорографию, лечить зубы, а человек с лишним весом сделает КТ?

«Индивидуальная программа реабилитации обновляется каждые два года. Чтобы попасть на реабилитацию, нужно сначала пройти лечение в больнице, а многие из них не приспособлены для инвалидов. Мы уже поднимали вопрос создания медицинско-реабилитационного центра, чтобы человек с инвалидностью мог приехать на неделю-две, пройти исследования, диспансеризацию, получить заключение», — подчеркнула Наталья Никитина на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Никитина отмечает, что иногда медики не хотят принимать людей с инвалидностью, объясняя это тем, что боятся им навредить. Однако, по словам врача-невролога ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Анны Дворниченко, сотрудники сферы здравоохранения должны уметь работать с любыми пациентами.

Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
pixabay.com / rawpixel

Ранее ФАН рассказывал историю крымского спортсмена-инвалида, который уже несколько лет борется с бюрократией и соседями ради того, чтобы обеспечить себе нормальные условия в квартире для перемещения на инвалидной коляске.

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