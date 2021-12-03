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Тело младенца нашли в реке под Севастополем
Происшествия
Тело младенца нашли в реке под Севастополем
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области  / 

Симферополь, 3 декабря. Утром в пятницу местные жители обнаружили в реке Балаклавка, недалеко от улицы Новикова в Балаклаве, тело младенца. На место оперативно выехали представители правоохранительных органов.

Источник ФАН подтвердил информацию о найденном 3 декабря теле младенца. Доследственную проверку по этому факту уже начали специалисты Следственного комитета: осматривается место происшествия, позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причину смерти ребенка, а также его возраст.

Как рассказывают местные жители, эта река очень загрязнена и, скорее всего, родитель младенца таким образом пытался избавиться от тела, чтобы его там не могли найти.

Ранее ФАН сообщал, что обвиняемый в сокрытии причины смерти судмедэксперт в Ялте предстанет перед судом.

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Все новости / Происшествия / Тело младенца нашли в реке под Севастополем
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