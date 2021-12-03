Депутат ГД Бабашов: Крымская промышленность нуждается в льготных тарифах на ж/д перевозки



Депутат от Крыма в Госдуме Леонид Бабашов считает, что есть необходимость сформулировать проблему ценообразования на железнодорожные перевозки и вынести вопрос на федеральный уровень для его решения. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту ФАН.

«Провел прием граждан и встретился с руководством градообразующих предприятий “Бром” и “Крымский содовый завод” в Красноперекопске. По словам промышленников, у многих заводов республики сегодня есть одна общая проблема — высокие цены на перевозку грузов по железным дорогам, а также недостаток вагонов. Считаю, что есть необходимость сформулировать проблему и вынести вопрос на федеральный уровень для ее решения», — рассказал депутат.

В комментарии ФАН Леонид Бабашов пояснил, на что в конечном итоге влияют высокие цены на перевозку грузов по железным дорогам, а также недостаток вагонов.

«Из-за высоких транспортных издержек продукция, произведенная в Крыму, теряет свою конкурентоспособность и на рынок РФ заходят иностранные товары. Как следствие — крымские производители развиваются медленно, медленно растут зарплаты, не появляются новые рабочие места», — объяснил Бабашов.

При этом, подчеркивает он, после 2014 года крымская промышленность развивается, перед республикой открылся большой по объему рынок Российской Федерации. По его словам, сегодня стоит задача ― сделать на полуострове благоприятные условия для роста экономики, для роста производства, для появления еще большего числа инвесторов.

Ранее ФАН сообщал, что Россия намеревается стать углеродно нейтральным государством к 2060 году. Национальный рынок торговли углеродными единицами должен появиться в стране, чтобы приблизить промышленность к максимально «зеленому» уровню.