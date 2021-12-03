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Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Общество
Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Пресс-служба ГУ по реализации национальных проектов в Крыму  / 

Курортный поселок Николаевка — излюбленное место симферопольцев, так как на море горожане могут добраться всего за 40 минут на авто. Поселок долгое время ждал улучшений и реконструкции на многих объектах. 

Уже сегодня здесь состоится открытие нового места для отдыха: большую парковою зону создавали с нуля — ее сделали на пустом участке с неровным рельефом и стихийной растительностью.

Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Пресс-служба ГУ по реализации национальных проектов в Крыму /

В Николаевке появились скейт-парк, детская игровая зона с прорезиненным покрытием, беседки для отдыха со столами и качели. Также высажены новые деревья и кустарники, для них смонтирован автоматический полив. За происходящим в парке следят видеокамеры.

Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Пресс-служба ГУ по реализации национальных проектов в Крыму /

Конечно, зимой в поселке становится тише — разъезжаются туристы, а летние террасы, большинство кафе и сувенирные лавочки закрываются. Однако, как говорят местные жители, гулять здесь все равно приятно. О том, как Николаевка выглядит в декабре, на своем канале показали и крымские блогеры.

В декабре 2020 года рядом с местной набережной появился новый сквер, благодаря чему курортный поселок преобразился ― стал более ярким, уютным и современным. Появились парковая территория с лестничным маршем, ведущим к побережью, зоны отдыха, амфитеатр, смотровая и детская площадка.

Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района /

«Отличное место. Его явно не хватало и местным жителям, и гостям поселка. Идешь к морю — и глаз радуется, настолько красиво сделано. Очень радует, что Крым развивается, и вдвойне приятно, что развивают не только крупные города, но и небольшие поселки», ― поделилась с ФАН местная жительница Екатерина Васильева.

Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района /

Вместе с этим уже несколько лет идут обсуждения о строительстве полноценной набережной в Николаевке. Последний раз эту тему комментировал глава Крыма Сергей Аксенов в августе 2021 года, общаясь с крымчанами во время прямой линии. Тогда он сообщил, что стоимость набережной в курортном поселке составит 10 млрд рублей. Кроме строительства самой набережной необходимо еще восстанавливать и укреплять береговую полосу.

«По всем приморским поселкам, для которых набережная — инструмент привлечения туристов, такие планы будут согласованы. По Николаевке: там просто очень дорого получается — около 10 млрд рублей», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Крымчане показали, как изменился курортный поселок Николаевка при России
Сектор информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района /

Ранее корреспондент ФАН показывал обновленную площадь Куйбышева в Симферополе. Ее реконструкция длилась более полугода, а сумма работ составила более 67 млн рублей.

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россия крым благоустройство николаевка
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