Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе

Симферополь, 2 декабря. Двое жителей Кировского района открыли огонь в воздух из оружия во время празднования свадьбы. Хулиганов задержали, у них изъяли охолощенный автомат.

По данным МВД по Республике Крым, гости торжественного мероприятия 26 и 33 лет двигались в свадебном кортеже. По дороге из окна автомобиля они устроили стрельбу.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителей общественного порядка. Подозреваемых допросили в отделе полиции. В настоящий момент следователи устанавливают иные детали случившегося. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.

ФАН сообщал, что ранее стрельба произошла в стенах школы Алтайского края. Ученик десятого класса ранил из пистолета подростка. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Делом заинтересовалась прокуратура.