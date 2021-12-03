Врач Мещеряков выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона»

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков в комментарии ФАН выразил надежду, что все российские вакцины будут эффективны против новых штаммов коронавируса.

Штамм «Омикрон» впервые выявили в Ботсване менее двух недель назад, больше всего случаев зафиксировали в ЮАР. Также были и завозные случаи примерно в 20 странах Европы. В России, к счастью, штамм пока не зафиксирован.

Специалисты считают этот штамм вируса более опасным, так как он способен распространяться гораздо быстрее, при этом содержит большое количество мутаций. Однако данные о том, насколько штамм заразен, патогенен, способен ускользать от вакцин, появятся через несколько недель, — когда ученые смогут изучить «Омикрон» более детально.

Как говорит врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков, в России «Омикрон» не зарегистрирован, официально еще не было случаев заболевания. Пока некоторые государства принимают профилактические меры: Израиль закрыл авиасообщение с ЮАР и соседними странами, Европа строго урезала количество самолетов, прибывающих оттуда.

«Будем надеяться, что прививочная кампания даст результат: наши вакцины будут эффективны против всех и существующих, и последующих штаммов хотя бы в некоторой степени», — подчеркнул врач.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

По его словам, пока штамм изучен мало, но когда у медицинского сообщества будет больше опыта и обмена информацией по данному направлению, то станет понятно, насколько вирус заразен, насколько вызывает осложнения, в том числе и тяжелые, как переносят заболевание люди разных возрастов.

«Некоторые специалисты говорят, что бить тревогу рано, мутации будут способствовать вырождению самого вируса. Но пока пандемия продолжается, дельта-штамм никуда не делся, количество заболевших и в развитых европейский странах, и в ЕС нарастает. Будем наблюдать за ситуацией», — подытожил Владимир Мещеряков.

Кстати, зарубежные вакцинологи также считают, раз у «Омикрона» есть сходство с предыдущими штаммами, то и вакцины против него тоже будут работать. Этого же мнения придерживаются в Центре Гамалеи, где были разработаны «Спутник V» и «Спутник Лайт», при необходимости там готовы сделать специальную версию за несколько недель.

Заметим, кроме Израиля, полностью прекратившего с ЮАР авиасообщение, ряд европейских стран (Германия, Британия, Чехия) временно запретили въезд гражданам шести южноафриканских стран. Россия в свою очередь ввела 14-дневный карантин для приезжающих из стран Южной Африки.

Ранее ФАН рассказывал, что лаборатории Роспотребнадзора начали работать в усиленном режиме из-за угрозы появления и распространения на территории России омикрон-штамма.