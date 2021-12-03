Участники Русской весны рассказали, чего крымчане никогда не смогут простить Украине

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма, которые участвовали в Русской весне, и выяснил, как они относятся к идее возвращения полуострова в состав Украины. Также они рассказали, что думают о нынешнем украинском государстве и изменилось ли их отношение к соседней стране после 2014 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной раде заявил, что возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию должно стать философией государства. При этом он подчеркнул, что Украина якобы «борется не за гектары, а за своих граждан» в республике.

«Знаете, у нас на самом деле сложилась интересная ситуация, зато честная — нам, крымчанам, не нужна Украина, и наоборот — Украине крымчане, что каждый из нас доказывает все эти годы. Я одного не пойму: где они тут увидели “своих граждан”? Таких в российском Крыму больше не осталось, не считая тех, кто отбывает наказание за диверсии и прочие преступления. Как можно относиться к стране, которая нам устроила водную и энергетическую блокаду? Правильно — никак, поэтому мы к ней никак и не относимся, естественно, что никто настоящую Родину никогда и ни на что не поменяет. Отношение к Украине, конечно, поменялось, причем даже не столько из-за блокады, сколько из-за ситуации в Донбассе — это большая трагедия для всех нас, такие вещи не забываются и не прощаются», — заявил в разговоре с ФАН Григорий Степанов, житель Симферополя.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем по этому поводу высказался другой участник событий 2014 года и житель крымской столицы Алексей Жилкин (имя изменено). Он признался, что война в Донбассе для него тоже стала критической отметкой, после которой он не захотел иметь ничего общего с Украиной.

«Я сразу после референдума разорвал и выкинул украинский паспорт, то есть я лично никуда возвращаться больше не хочу, потому что теперь я живу на Родине — в России. За других говорить не имею права, но если посмотреть, как у нас народ каждый год празднует 18 марта — день, когда мы воссоединились с Российской Федерацией, то все и так станет понятно. Современная Украина превратилась в откровенную попрошайку, а во власти остались одни лжецы, потому что иначе им денег никто не дает. Распродали и угробили страну, теперь там люди не живут, а выживают. Неудивительно, что все больше наших бывших соотечественников едут жить и работать в Россию. Мне кажется, что это и есть “перемога по-українськи” (победа по-украински — Прим. ФАН.)», — сказал симферополец.

По словам Алексея Жилкина, Украина является самой бедной страной в Европе, в которую ее превратили западные партнеры. Очевидно, что украинское государство просто используют в своих интересах, в первую очередь как раздражитель России, заключил собеседник издания.

Ранее публицист Константин Кеворкян объяснил ФАН, почему крымчане не хотели бы жить в современной Украине. Также он рассказал, кто из украинских чиновников виновен в потере полуострова.